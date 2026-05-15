Nhật Bản cân nhắc bán tên lửa cho Philippines

Thứ Sáu, 09:06, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang xem xét việc xuất khẩu sang Philippine một loại tên lửa đất đối hạm, dựa theo đề nghị của phía Philippines. 

Loại khí tài được đặt vào tầm ngắm của quân đội Philippines và đang được Nhật Bản xem xét cung cấp là tên lửa dẫn đường chống hạm trên đất liền dạng thức 88 (SSM-1). Nếu được quyết định, đây sẽ là thương vụ xuất khẩu vũ khí đầu tiên của Nhật Bản sau khi Tokyo thông qua việc sửa đổi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài, cho phép xuất khẩu cả các loại vũ khí sát thương, từ hôm 21/4 vừa qua.

nhat ban can nhac ban ten lua cho philippines hinh anh 1
Tên lửa dẫn đường chống hạm trên đất liền dạng thức 88 của Nhật Bản. Nguồn: Jiji Press

SSM-1 là một loại tên lửa chống hạm di động trên đất liền do Nhật Bản phát triển và sử dụng để tiêu diệt các tàu chiến đối phương đổ bộ hoặc tác chiến trên biển. Tên lửa này có tầm bắn trên 100km, được trang bị cho các đơn vị pháo binh thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản để chống lại các cuộc đổ bộ và được coi là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển quan trọng của Nhật Bản, được thiết kế để bảo vệ đất liền khỏi các mối đe dọa từ trên biển.

Việc cung cấp SSM-1 cho Philippines cũng được đặt trong mối tương quan với kế hoạch thay thế hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển hiện nay của Nhật Bản bằng một loại tên lửa được coi là “hậu duệ” của SSM-1, có tầm bắn xa hơn, tính năng vượt trội hơn là tên lửa đất đối hạm dạng thức 12 đã được nâng cấp, với tầm bắn lên tới 1.000km. Ngoài khả năng phản kích, khí tài này còn có thể tấn công các chiến hạm trên biển và các căn cứ quân sự trên lãnh thổ đối phương.

Tên lửa dẫn đường chống hạm trên đất liền dạng thức 88 (SSM-1) đã được sử dụng để đánh chìm tầu tuần tra BRP Quezon, đã hết thời hạn sử dụng của Hải quân Philippines, trong cuộc tập trận Balikatan 26, diễn ra từ 20/4 đến 8/5 vừa qua tại Philippines. Lần bắn thử nêu trên, ngoài việc chứng tỏ sức công phá của SSM-1, còn được coi là động thái phô diễn tính ưu việt của khí tài Nhật Bản trước sự quan tâm của Philippines.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Nhật Bản Philippines Bộ Quốc phòng Nhật Bản tên lửa đất đối hạm
Tổng thống Philippines cho biết sẽ điều tra vụ nổ súng tại Thượng viện
VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr kêu gọi bình tĩnh và cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra sau vụ nổ súng tại Thượng viện diễn ra chiều tối 13/05.

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr kêu gọi bình tĩnh và cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra sau vụ nổ súng tại Thượng viện diễn ra chiều tối 13/05.

Philippines sẽ thông qua 3 văn kiện quan trọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 48

VOV.VN - Trong vai trò nước chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đang nỗ lực để thông qua 3 văn kiện kết quả quan trọng, trình các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra vào ngày 8/5 tại Cebu, Philippines.

VOV.VN - Trong vai trò nước chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đang nỗ lực để thông qua 3 văn kiện kết quả quan trọng, trình các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra vào ngày 8/5 tại Cebu, Philippines.

Philippines đã sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố từ ngày mùng 6 đến ngày 8/5 là ngày nghỉ lễ tại thành phố Lapu-Lapu và đô thị Cordova thuộc tỉnh Cebu, để tập trung tổ chức Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan.

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố từ ngày mùng 6 đến ngày 8/5 là ngày nghỉ lễ tại thành phố Lapu-Lapu và đô thị Cordova thuộc tỉnh Cebu, để tập trung tổ chức Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan.

