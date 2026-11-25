Nga sản xuất tên lửa đạn đạo với tốc độ chóng mặt

Phát biểu tại Hội nghị Nghị viện NATO ở Berlin, ông Khmara cho biết Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Theo ông, trong tháng 10/2026, Moscow đã phóng 153 tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine.

Nga phóng tên lửa. Ảnh: AP

"Cứ trung bình 5 giờ, đối phương lại sản xuất một tên lửa đạn đạo và vẫn đang tìm cách đẩy nhanh tốc độ này", ông Khmara nói.

Cuối tuần qua, Nga tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine, sử dụng khoảng 110 tên lửa, trong đó có hơn 20 tên lửa đạn đạo, cùng hơn 400 máy bay không người lái (UAV).

Đầu tháng 11, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) công bố đánh giá mới về kho dự trữ và năng lực sản xuất tên lửa của Nga. Theo báo cáo, tính đến tháng 10, Nga có thể đang sở hữu tới 700 tên lửa đạn đạo cùng hàng nghìn tên lửa hành trình.

GUR ước tính Nga có khả năng sản xuất tới 110 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, tương đương khoảng một tên lửa sau mỗi 6,5 giờ. Số liệu này bao gồm các tên lửa 9M723 Iskander-M và RM-48U. Trong đó, RM-48U là loại tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-400 và chiếm hơn một nửa tổng số tên lửa trong kho dự trữ của Nga.

Ông Khmara cho biết, Ukraine không chỉ tập trung đánh chặn tên lửa của Nga mà còn tìm cách tấn công các bệ phóng. Theo ông, trong những tháng gần đây, lực lượng Ukraine đã tập kích 16 hệ thống Iskander và S-400 của Nga.

"Chúng tôi đang tìm cách làm suy giảm năng lực sản xuất vũ khí của Nga. Vì vậy, các cơ sở công nghiệp quốc phòng của đối phương cũng nằm trong danh sách mục tiêu của chúng tôi", ông Khmara phát biểu.

Tên lửa đạn đạo là loại vũ khí khó đánh chặn, một phần do đạt tốc độ rất cao trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay. Trong năm nay, Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng loại tên lửa này.

Các quan chức Ukraine nhiều lần kêu gọi những đối tác nước ngoài tăng cường cung cấp tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không, trong bối cảnh kho dự trữ của nước này chịu sức ép lớn. Đáng chú ý, Kiev đã đề nghị các nước phương Tây viện trợ thêm tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 do Mỹ sản xuất. Đây được đánh giá là một trong những loại tên lửa có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo hiệu quả nhất hiện nay.

Ông Khmara nhấn mạnh phòng không, đặc biệt là năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo, tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Ukraine.

Theo ông, Ukraine đã đề xuất một cơ chế với các đối tác, theo đó các nước có thể chuyển giao tên lửa đánh chặn từ kho dự trữ hiện có cho nước này, sau đó được bổ sung số tên lửa mới thông qua các hợp đồng mà Kiev đã ký kết trước đó.

"Cách tiếp cận này sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng có được những khí tài cần thiết", ông Khmara nói.

Kho tên lửa đạn đạo đáng gờm của Nga

Tên lửa đạn đạo là một trong những vũ khí chủ lực trong các chiến dịch tấn công tầm xa của Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Loại tên lửa này sử dụng động cơ đẩy để tăng tốc, sau đó bay theo quỹ đạo đạn đạo hướng tới mục tiêu. Nhờ tốc độ cao và thời gian bay ngắn, tên lửa đạn đạo trở thành mục tiêu khó đánh chặn đối với các hệ thống phòng không.

Trong giai đoạn đầu xung đột, Nga chủ yếu sử dụng tên lửa Iskander-M, loại tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn khoảng 500 km và tốc độ tối đa lên tới Mach 7. Trước khi Ukraine được phương Tây viện trợ các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot, Iskander-M từng đặt ra thách thức lớn đối với khả năng phòng thủ của nước này.

Để bổ sung nguồn cung tên lửa, Nga đã tận dụng các tên lửa vốn được thiết kế cho hệ thống phòng không S-300, chuyển đổi chúng sang nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất. Ban đầu, những tên lửa này được phát triển để đánh chặn máy bay và tên lửa đối phương, nhưng cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, đặc biệt là những khu vực nằm gần vị trí phóng.

Tùy từng biến thể, tên lửa S-300 có thể đạt tốc độ khoảng Mach 6. Tuy nhiên, khi được sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất, tầm bắn hiệu quả thường ngắn hơn đáng kể so với khi thực hiện nhiệm vụ phòng không. Nga đã triển khai phương thức này trong suốt cuộc xung đột, chủ yếu nhằm vào các thành phố Ukraine nằm gần tiền tuyến.

Gần đây, Nga tiếp tục mở rộng việc tận dụng các loại tên lửa thuộc dòng phòng không, trong đó có RM-48U – loại tên lửa ban đầu được phát triển phục vụ huấn luyện phòng không. Với nguồn gốc từ cùng dòng tên lửa với S-300 và S-400, RM-48U có những đặc điểm kỹ thuật cho phép Nga chuyển đổi sang nhiệm vụ tấn công các mục tiêu mặt đất.

Theo một số báo cáo, RM-48U có tầm bắn lên tới 400 km, tốc độ tối đa khoảng Mach 6 và mang đầu đạn phân mảnh nặng 199 kg. Các đánh giá từ phía Ukraine cho thấy loại tên lửa này chiếm hơn một nửa số tên lửa đạn đạo Nga phóng trong mùa hè năm 2026.

Cơ quan tình báo Ukraine cũng cho biết Nga đặt mục tiêu tăng sản lượng RM-48U từ khoảng 200 quả trong năm 2025 lên 480 quả trong năm 2026. Dù có tốc độ thấp hơn một số loại tên lửa đạn đạo tiên tiến, RM-48U vẫn gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng không Ukraine. Theo các số liệu được công bố, tỷ lệ đánh chặn loại tên lửa này tương đương với những dòng tên lửa đạn đạo hiện đại hơn.