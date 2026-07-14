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Ukraine đặt mua 16 tiêm kích Rafale của Pháp

Thứ Ba, 21:58, 14/07/2026
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VOV.VN - Ukraine ký thỏa thuận quốc phòng với Pháp, đặt mua 16 tiêm kích Rafale và 4 hệ thống phòng không SAMP/T-NG, đồng thời được phép sản xuất một số loại tên lửa phương Tây trong nước nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các đợt tấn công của Nga.

Ukraine sẽ sử dụng khoản vay hỗ trợ của châu Âu để mua các hệ thống phòng không thế hệ mới do Pháp và Italy đồng phát triển cùng máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Ngoài ra, Kiev cũng được cấp phép sản xuất trong nước một số loại tên lửa chủ lực của phương Tây theo các thỏa thuận mà Ukraine và Pháp chính thức ký kết ngày 14/7.

ukraine dat mua 16 tiem kich rafale cua phap hinh anh 1
Tiêm kích Rafale. Ảnh: Dassault Aviation

Theo tuyên bố chung của hai nước, Ukraine sẽ đặt mua trước 16 máy bay chiến đấu Rafale, là lô đầu tiên trong kế hoạch xây dựng phi đội gồm 100 chiếc được công bố vào tháng 11/2025. Thương vụ được tài trợ thông qua Chương trình Cho vay Hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố chung của Pháp và Ukraine cho biết việc huấn luyện phi công và kỹ thuật viên Ukraine có thể bắt đầu tại Pháp ngay từ năm 2026. Bốn chiếc Rafale đầu tiên sẽ được bàn giao sau khi quá trình đào tạo hoàn tất. Bên cạnh đó, Ukraine cũng có kế hoạch mua 4 tổ hợp phòng không SAMP/T-NG thế hệ mới, trở thành quốc gia đầu tiên triển khai hệ thống do Pháp và Italy phát triển trong điều kiện tác chiến thực tế. Trong thời gian chờ các tổ hợp mới được bàn giao, hai hệ thống SAMP/T phiên bản cũ sẽ được chuyển tới Ukraine.

Động thái này nằm trong khuôn khổ sáng kiến phòng không quy mô lớn hơn được Ukraine và một số đồng minh châu Âu công bố hôm 13/7, nhằm đẩy mạnh năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo với chi phí thấp hơn trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Pháp và Italy cũng cấp phép cho Ukraine sản xuất các tên lửa đánh chặn Aster 30. Ngoài ra, Pháp chấp thuận để Ukraine sản xuất trong nước bom dẫn đường AASM và tên lửa hành trình SCALP.

Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, khiến Kiev chịu áp lực lớn hơn trong việc củng cố năng lực phòng không và bảo đảm thêm nguồn cung tên lửa đánh chặn.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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