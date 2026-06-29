Nga tiếp tục mục tiêu kiểm soát hoàn toàn 4 vùng ở Ukraine, bác đề xuất của Kiev

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình nhà nước Nga, ông Putin cũng cho biết Moscow cần tăng cường đáng kể năng lực phòng không để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ngày càng gia tăng của Ukraine, chủ yếu nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Theo ông, Nga vẫn đang kiểm soát tốt tình hình và xử lý được các vấn đề về nguồn cung nhiên liệu phát sinh từ các cuộc tấn công này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, tại cuộc họp với các bộ trưởng và quan chức cấp cao ở Điện Kremlin, ông Putin thừa nhận các đợt tấn công của Ukraine đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực của Nga, song khẳng định chính phủ đang giải quyết vấn đề.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Nga cho biết Ukraine đã đề xuất hai bên cùng ngừng các cuộc tấn công tầm xa như một bước đi hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Moscow cho rằng đề xuất này được Ukraine đưa ra nhằm giảm sức ép đối với lực lượng nước này dọc chiến tuyến dài khoảng 1.250 km.

"Vì sao họ đưa ra đề xuất này. Đó là bởi các đòn tấn công của chúng tôi nhằm sâu trong lãnh thổ Ukraine mạnh hơn, có tác động lớn hơn và thành thật mà nói, mang tính phá hủy hơn", ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga: "Trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, có lẽ họ cho rằng đây sẽ là con đường cứu vãn tình thế. Nhưng việc cứu chính quyền Kiev không nằm trong kế hoạch của chúng tôi".

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Putin. Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky đã công bố một bức thư ngỏ gửi ông Putin, đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị phía Nga từ chối.

Tổng thống Putin cũng cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm "đánh lạc hướng sự chú ý và nguồn lực" của Nga khỏi mục tiêu chính là kiểm soát hoàn toàn Donbass và Novorossiya - cách Moscow gọi 2 vùng Donbass cùng 2 tỉnh lân cận là Zaporizhzhia và Kherson.

Nga từ lâu yêu cầu Ukraine phải từ bỏ toàn bộ phần lãnh thổ còn kiểm soát tại tỉnh Donetsk như một điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. 7 tháng sau khi phát động chiến dịch quân sự vào năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia, dù hiện mới chỉ kiểm soát một phần Kherson và Zaporizhzhia.

Nga tăng cường phòng không trước các đợt tấn công bằng UAV

Đề cập chiến dịch sử dụng UAV tầm trung và tầm xa của Ukraine, ông Putin nhấn mạnh: "Nhiệm vụ đầu tiên là tăng sản lượng các hệ thống phòng không cần thiết nhất một cách nhanh chóng và mạnh mẽ". Ông cũng khẳng định các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng Nga "không ảnh hưởng đến tình hình trên tiền tuyến hay các khu vực giao tranh".

Tổng thống Nga cho biết Moscow kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột sẽ sớm được nối lại. Theo ông, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner có thể sẽ trở lại Moscow sau khi "giai đoạn nóng" của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran kết thúc.

Ông Putin cũng đồng tình với phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng tại cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska năm ngoái, hai bên không ký kết bất kỳ thỏa thuận chính thức nào về Ukraine, dù đã thảo luận một số đề xuất.

"Không ai ký bất cứ văn bản nào, nhưng chúng tôi đã trao đổi về một số khả năng nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine", ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, phía Mỹ đã đề nghị Moscow xem xét một số thỏa hiệp và những nội dung này đã được đưa vào các đề xuất do Washington trình bày trong quá trình đàm phán.