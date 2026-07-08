Vận động thân nhân, cựu chiến binh cung cấp thông tin đồng đội, chiến trường

Theo Hội cựu chiến binh phường Vũng Tàu, TP.HCM, trong hơn 20 năm qua trên địa bàn không có điểm chôn cất liệt sĩ. Những liệt sĩ trên địa bàn phường đã hy sinh ở các chiến trường đã được quy tập và được chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Vận động thân nhân liệt sĩ, hội viên cựu chiến binh cung cấp thông tin liệt sĩ hy sinh

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Vũng Tàu cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Hội đã vận động các hội viên từng tham gia chiến đấu, người thân hội viên… cung cấp điểm chôn cất liệt sĩ không chỉ trên địa bàn phường, thành phố và cũng như cả nước đến chính quyền địa phương, lực lượng chức năng để phục vụ công tác lấy mẫu ADN.

Bên cạnh đó, hiện Hội đang phối hợp với Ban chỉ huy quân sự phường thông báo đến các gia đình liệt sĩ có nhu cầu phục dựng ảnh cũ bị mờ, nhòe, rách, ô màu, hư hỏng hoặc xuống cấp theo thời gian… để phục vụ cho việc thờ cúng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết: "Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên trong nhân dân thông qua hội viên của mình là nếu có thể biết được các vị trí chôn cất liệt sĩ lúc khi sinh thì thông báo cho các cơ quan chức năng. Hội cựu chiến binh sẽ có trách nhiệm báo cáo lên trên, phối hợp cùng với các địa phương khác chứ không phải chỉ có riêng phường Vũng Tàu hoặc là TP.HCM mà thực hiện rộng ra cả nước luôn".