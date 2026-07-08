English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vận động thân nhân, cựu chiến binh cung cấp thông tin đồng đội, chiến trường

Thứ Tư, 09:19, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/7, Hội cựu chiến binh phường Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, tham gia chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội đang vận động thân nhân, hội viên… cung cấp thông tin, địa chỉ chiến trường mà các liệt sĩ từng tham gia. 

Theo Hội cựu chiến binh phường Vũng Tàu, TP.HCM, trong hơn 20 năm qua trên địa bàn không có điểm chôn cất liệt sĩ. Những liệt sĩ trên địa bàn phường đã hy sinh ở các chiến trường đã được quy tập và được chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

van dong than nhan, cuu chien binh cung cap thong tin dong doi, chien truong hinh anh 1
Vận động thân nhân liệt sĩ, hội viên cựu chiến binh cung cấp thông tin liệt sĩ hy sinh

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Vũng Tàu cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Hội đã vận động các hội viên từng tham gia chiến đấu, người thân hội viên… cung cấp điểm chôn cất liệt sĩ không chỉ trên địa bàn phường, thành phố và cũng như cả nước đến chính quyền địa phương, lực lượng chức năng để phục vụ công tác lấy mẫu ADN. 

Bên cạnh đó, hiện Hội đang phối hợp với Ban chỉ huy quân sự phường thông báo đến các gia đình liệt sĩ có nhu cầu phục dựng ảnh cũ bị mờ, nhòe, rách, ô màu, hư hỏng hoặc xuống cấp theo thời gian… để phục vụ cho việc thờ cúng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết: "Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên trong nhân dân thông qua hội viên của mình là nếu có thể biết được các vị trí chôn cất liệt sĩ lúc khi sinh thì thông báo cho các cơ quan chức năng. Hội cựu chiến binh sẽ có trách nhiệm báo cáo lên trên, phối hợp cùng với các địa phương khác chứ không phải chỉ có riêng phường Vũng Tàu hoặc là TP.HCM mà thực hiện rộng ra cả nước luôn".

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cựu chiến binh Việt Nam học tập, làm theo Bác từ những việc làm bình dị
Cựu chiến binh Việt Nam học tập, làm theo Bác từ những việc làm bình dị

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, ngày18/5, tại tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.

Cựu chiến binh Việt Nam học tập, làm theo Bác từ những việc làm bình dị

Cựu chiến binh Việt Nam học tập, làm theo Bác từ những việc làm bình dị

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, ngày18/5, tại tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.

Hội Cựu chiến binh VN tại LB Nga kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Hội Cựu chiến binh VN tại LB Nga kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Tối 30/4, tại Moscow, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 10 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga.

Hội Cựu chiến binh VN tại LB Nga kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Hội Cựu chiến binh VN tại LB Nga kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Tối 30/4, tại Moscow, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 10 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga.

Cựu chiến binh Cần Thơ giữ lửa đờn ca tài tử trên chợ nổi Cái Răng
Cựu chiến binh Cần Thơ giữ lửa đờn ca tài tử trên chợ nổi Cái Răng

VOV.VN - Vào mỗi sáng chủ nhật cách tuần, từ 6h-8h giờ sáng, chiếc bè mộc mạc tại chợ nổi Cái Răng đã trở thành “điểm hẹn” của Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng – TP. Cần Thơ.

Cựu chiến binh Cần Thơ giữ lửa đờn ca tài tử trên chợ nổi Cái Răng

Cựu chiến binh Cần Thơ giữ lửa đờn ca tài tử trên chợ nổi Cái Răng

VOV.VN - Vào mỗi sáng chủ nhật cách tuần, từ 6h-8h giờ sáng, chiếc bè mộc mạc tại chợ nổi Cái Răng đã trở thành “điểm hẹn” của Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng – TP. Cần Thơ.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích