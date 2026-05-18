Cựu chiến binh Việt Nam học tập, làm theo Bác từ những việc làm bình dị

Chương trình tôn vinh những cựu chiến binh tiên phong trong phát triển kinh tế, giúp dân giảm nghèo, giữ gìn nghĩa tình đồng đội và lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm bình dị, thiết thực giữa đời thường.

Cựu chiến binh tiêu biểu làm lễ báo công trước tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Gia Lai.

Tại buổi giao lưu, câu chuyện của cựu chiến binh Sùng A Dê, dân tộc Mông ở xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, đã khiến nhiều người cảm phục bởi cách anh giúp bà con thoát nghèo ngay trên những triền núi đá khô cằn, sạt lở quanh năm.

Xuất ngũ từ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) năm 2010, sau thời gian tìm hiểu, anh mạnh dạn đưa giống măng tre Bát Độ về trồng thử nghiệm trên diện tích 15 ha. Sau 2 năm, măng bắt đầu cho thu hoạch, vừa tạo thu nhập ổn định, vừa giúp giữ đất, hạn chế xói mòn trên các sườn đồi.

Từ mô hình ban đầu, đến nay diện tích măng tre Bát Độ tại địa phương đã được hàng chục hội viên cựu chiến binh làm theo, phát triển lên khoảng 50 ha tập hợp thành Tổ hợp tác măng tre Bát Độ, liên kết sản xuất với một số nhà máy trong tỉnh.

Năm 2025, tại những diện tích đã cho thu hoạch khoảng 90 tấn. Anh Dê đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

“Từ 2021 đến nay, chúng tôi phát triển được 50ha. Chúng tôi ký kết với các công ty ở tỉnh Lào Cai, nhất trí bao tiêu sản phẩm dài hạn, có sản phẩm là người ta sẽ mua”, anh Sùng A Dê cho biết.

Còn tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1966), thương binh 2/4, lại khiến nhiều người xúc động bởi nghĩa tình đồng đội.

Từng công tác tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, có thời gian dài làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma, thương tật 61%, nhưng ông vẫn đều đặn cùng đồng đội đi thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, tri ân những chiến sĩ đã hy sinh vào dịp giỗ trận, ngày 27/7 hay mỗi dịp cuối năm.

Các đại biểu tham dự.

Từ khi rời quân ngũ, ông cũng cùng các cựu chiến binh tại địa phương thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn từ bậc tiểu học đến hết THPT. Nhiều em nhờ sự chở che ấy đã có điều kiện tiếp tục đến trường, có cơ hội đổi thay cuộc sống.

“Bác Hồ từng có câu “thương binh tàn nhưng không phế”. Đã mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thì tôi coi điều đó để rèn luyện ý chí, đứng lên để làm giàu cho gia đình và có ích cho xã hội và chia sẻ với những người khó khăn. Cho nên trong khả năng của mình giúp được gì là mình giúp”, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng nói.

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 10 năm qua, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh đã triển khai rộng khắp nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu như: “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”, “5+1”, “2 xóa, 3 giúp”, các mô hình VAC, VACR, gia trại, trang trại… từ đó đã góp phần giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo.

Cũng từ 2016 tới nay, các cấp hội đã xây dựng 23.000 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ xóa hơn 43.000 nhà tạm cho hội viên khó khăn. Hội viên cựu chiến binh còn hiến hàng triệu m2 đất để làm đường nông thôn mới; gắn việc học và làm theo Bác với các mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Dân vận khéo”, “Xây dựng xứ đạo bình yên”, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Qua đó lan tỏa việc học và làm theo Bác từ cơ sở.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05/2016 của Bộ Chính trị.

Trung tướng Khuất Việt Dũng- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết việc học tập và làm theo Bác sẽ được Hội Cựu chiến binh Việt Nam đổi mới trong giai đoạn tiếp theo.

“Học tập và làm theo Bác phải gắn với các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cuộc vận động của trung ương và địa phương. Chúng tôi coi việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm là việc làm thiết thực nhất để học tập và làm theo Bác. Công tác phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình cũng rất quan trọng. Tới đây chúng tôi cũng đổi mới các hình thức để công việc này phong phú hơn và có sức lan tỏa tốt hơn”, Trung tướng Khuất Việt Dũng chia sẻ.

Tại buổi giao lưu, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.