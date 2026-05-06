Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ, chuẩn hoá huấn luyện GGHB đạt chuẩn quốc tế

Trong khuôn khổ chương trình nghị sự của Hội nghị Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình (GGHB) ASEAN (APCN) lần thứ 10, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã có bài phát biểu tham luận tại Phiên toàn thể với chủ đề "Nâng cao năng lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình thông qua huấn luyện".

Hội nghị APCN diễn ra từ ngày 4 - 8/5/2026 tại Philippines theo hình thức trực tuyến với chủ đề "Duy trì quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong bối cảnh hoạt động Gìn giữ hòa bình không ngừng biến đổi".

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng phát biểu tại phiên toàn thể hội nghị. (Ảnh: Việt Anh)

Hội nghị có sự tham dự của hơn 40 đại biểu từ 11 nước thành viên APCN, đại diện Ban Thư ký ASEAN và Cơ quan Huấn luyện tích hợp thuộc Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc (ITS/DPO).

Trong phát biểu tham luận, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của Hội nghị APCN lần này.

Bởi diễn đàn là cơ chế quan trọng để các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục duy trì động lực và tăng cường hợp tác nâng cao xây dựng năng lực thông qua công tác huấn luyện nhằm đóng góp hiệu quả hơn vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đặc biệt trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức mới như khủng hoảng thanh khoản, cắt giảm ngân sách và lực lượng trong khi môi trường an ninh tại các phái bộ ngày càng phức tạp và nguy hiểm với các mối đe dọa phi truyền thống gia tăng.

Việt Nam nhiệt tình hưởng ứng và tích cực triển khai Sáng kiến hành động vì hoà bình (A4P) và Sáng kiến hành động vì hoà bình mở rộng (A4P+) của Liên hợp quốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các quốc gia thành viên, nhất là trong lĩnh vực nâng cao chất lượng huấn luyện và năng lực sẵn sàng triển khai lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định chất lượng huấn luyện là yếu tố then chốt. Đồng thời chia sẻ một số bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác huấn luyện chuẩn bị năng lực cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết Việt Nam đã chủ động, tích cực nâng cao năng lực tự chủ, chuẩn hoá các khoá huấn luyện chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế.

Đến nay, Việt Nam đã có Trung tâm huấn luyện Cấp cứu chấn thương nâng cao (ITLS) đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Án và trong tháng 3/2026 vừa qua đã được Cục Hoạt động hoà bình Liên hợp quốc trao Chứng nhận Khoá huấn luyện Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc (UNSOC) của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đạt chuẩn huấn luyện tiền triển khai của Liên hợp quốc.

Trên cơ sở đó, Trung tâm huấn luyện của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang được phát triển thành cơ sở huấn luyện chất lượng cao, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao nội dung tham luận của Việt Nam với nhiều bài học kinh nghiệm phong phú, thiết thực, bày tỏ sự quan tâm đến những bài học thành công của Việt Nam.

Hội nghị cũng bàn thảo phương hướng hoạt động của APCN trong năm 2026 và thời gian tới, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác tích cực, hiệu quả trong kết nối, điều phối và nâng cao năng lực giữa các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN; góp phần tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình, đóng góp vào nỗ lực chung xây dựng Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy hợp tác đa phương về Gìn giữ hòa bình.