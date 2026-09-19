Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh bước vào giai đoạn mới

Các đồng chí Ủy viên trung ương Đảng Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu I; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh dự.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc đổi tên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh thành Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh; Đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ và đổi tên Ban Chỉ huy Quân sự 12 xã gồm Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam thành Ban Chỉ huy Quân sự 12 phường thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu I trao quyết định của Bộ Quốc phòng cho lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh

Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Ninh công bố quyết định đổi tên Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh thành Đảng bộ Quân sự thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu I chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Bắc Ninh. Đồng chí nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đổi tên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương.

Việc thành lập thành phố Bắc Ninh không chỉ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mới mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu I và Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trao quyết định, tặng hoa lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh

Trung tướng La Công Phương biểu dương thời gian qua, lực lượng vũ trang Bắc Ninh đã chủ động nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Quân khu và Tỉnh ủy; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Những kết quả đạt được trong xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bước vào giai đoạn mới, đồng chí đề nghị lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu I phát biểu chỉ đạo

Trước hết, thường xuyên xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, nhất là trước những yêu cầu, thách thức mới về quốc phòng, an ninh. Thứ ba, xây dựng lực lượng gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Trung tướng La Công Phương tin tưởng lực lượng vũ trang thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.