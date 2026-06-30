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Coi việc cứu giúp người dân Venezuela sau động đất như cứu chính đồng bào mình

Thứ Ba, 11:01, 30/06/2026
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VOV.VN - Trưa 29/6 (giờ địa phương), máy bay chở Đoàn công tác Việt Nam tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetía, bang La Guaira. Đoàn gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Đón đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto, Thứ trưởng Ngoại giao Mauricio Rodríguez Gelfenstein, Thượng tướng Jonás Gerardo Páez Cabrera, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Venezuela cùng đại diện nhiều bộ, ngành của nước sở tại. Về phía Việt Nam có Đại sứ Vũ Trung Mỹ, Tùy viên Quốc phòng Vũ Thế Trung và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

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Đoàn Việt Nam xuống sân bay quốc tế Maiquetía

Phát biểu tại lễ đón, thay mặt Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất, Chính phủ và nhân dân Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto đã gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lời cảm ơn chân thành và sâu sắc.

Ông khẳng định việc Việt Nam cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

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Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela và Đại sứ Vũ Trung Mỹ chào mừng đoàn

Trưởng đoàn công tác Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, cho biết các lực lượng sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi việc cứu giúp người dân Venezuela như cứu chính đồng bào của mình.

Ngay sau khi đoàn ổn định nơi đóng quân, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Đại tướng Gustavo López, đã đến thăm và cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. Đại tướng Gustavo Lopez bày tỏ tri ân sâu sắc trước nghĩa cử của các lực lượng vũ trang Việt Nam; tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, Đối tác toàn diện giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.

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Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil và Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ
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Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil trao đổi với Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ
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Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil (bên trái) và Đại sứ Vũ Trung Mỹ (giữa) trao đổi với các thành viên đoàn

Cùng ngày, trong phát biểu với báo giới, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vì sự đoàn kết và hỗ trợ dành cho Venezuela sau hai trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng tại thủ đô Caracas và bang La Guaira.

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Bộ trường Ngoại giao Venezuela và Đại sứ Vũ Trung Mỹ chụp ảnh với đoàn.

Bà Delcy Rodríguez cho biết sự tham gia của đoàn cứu hộ Việt Nam sẽ góp phần tăng cường đáng kể năng lực tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại các khu vực bị ảnh hưởng. Theo bà, đến nay đã có khoảng 30 quốc gia cử lực lượng cứu hộ tới Venezuela.

Công tác tìm kiếm người sống sót vẫn đang được triển khai khẩn trương với sự tham gia của các lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế, mang lại hy vọng cho hàng nghìn gia đình có người thân còn mất tích.

Quang Trung/VOV-Washington
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