Những cuộc giải cứu kỳ diệu trong thảm họa động đất ở Venezuela

Tiếng khóc hy vọng giữa đống đổ nát

Khi lực lượng cứu hộ chạy đang chạy đua với thời gian, một tiếng khóc vang lên từ đống đổ nát đã mang đến cho họ niềm hy vọng. Đó là một em bé chỉ 18 ngày tuổi đã mắc kẹt hơn 30 tiếng dưới một tòa nhà sập xuống tại khu vực La Guaira. Mẹ của em bé cũng đã được cứu sống vài phút sau đó. Cả hai mẹ con đã được đưa tới bệnh viện và hồi phục tốt.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người còn mất tích sau thảm họa động đất ở Venezuela. Ảnh: Reuters

Những người hùng 4 chân

Ngoài hàng chục nhân viên cứu hộ đến từ nhiều quốc gia tham gia tìm kiếm những người sống sót, còn có những "người hùng" nhỏ bé khác góp sức vào chiến dịch: những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt cho các tình huống thảm họa như thế này.

Một trong số đó là Mali, thành viên của đội cứu hộ Mexico "Los Topos" (Những chú Chuột Chũi). Trong lần tham gia cứu hộ đầu tiên của mình tại chiến dịch này, Mali đã hỗ trợ giải cứu thành công một chú chó giống Maltese bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

3 ngày dưới đống đổ nát

Một em bé 9 tháng tuổi và người mẹ được tìm thấy còn sống sau 3 ngày mắc kẹt dưới đống đốt nát. Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Dù trong hoàn cảnh tưởng chừng không còn hy vọng, hy vọng vẫn hiện hữu. Các đội tìm kiếm và cứu hộ của Mỹ đã giải cứu một em bé khỏi đống đổ nát sau trận động đất tại Venezuela".

Đội cứu hộ Mỹ giải cứu thành công em bé mắc kẹt dưới đống đổ nát tại Venezuela. Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ

Tiếng kêu cứu được lắng nghe

Vài giờ sau khi hai trận động đất xảy ra, bà Dinorah Escalona chia sẻ với phóng viên rằng người anh trai 57 tuổi của bà, ông Luis Escalona, vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa chung cư nơi ông sinh sống. Gia đình biết ông vẫn còn sống vì ông đã tìm cách liên lạc được với một người em khác.

Hai ngày sau, ông Luis Escalona đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Gia đình ông tin rằng việc câu chuyện của họ được lan truyền rộng rãi đã góp phần giúp các đội cứu hộ nhanh chóng tiếp cận và cứu sống ông.

Tinh thần đoàn kết của người dân Venezuela

Giữa thảm họa, người dân Venezuela vẫn thể hiện tinh thần kiên cường và đoàn kết mạnh mẽ. Đông đảo tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cung cấp nước uống và thực phẩm cho các lực lượng cứu nạn, đồng thời trực tiếp dùng tay dọn dẹp các đống đổ nát để tìm kiếm những người còn mắc kẹt.