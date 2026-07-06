Đảng ủy Quân khu 2 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 6/7, dưới sự chủ trì của Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, Đảng ủy Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2; đại diện lãnh đạo Vụ địa bàn 2, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ tổng Tham mưu; Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Quân uỷ Trung ương và các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2.

Quang cảnh hội nghị

Trung tướng Phạm Đức Duyên chủ trì, điều hành hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân khu trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều chủ trương, giải pháp sát thực tiễn để Đảng uỷ Quân khu 2 phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ QS, QP và công tác xây dựng Đảng bộ Quân khu trong 6 tháng cuối năm 2026.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Theo đó, 6 tháng cuối năm, Đảng uỷ Quân khu 2 xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo nhiệm vụ QS, QP và 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác xây dựng Đảng bộ. Trọng tâm là lãnh đạo quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước”; chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các công trình chiến đấu, hoàn thành Dự án rà, phá, khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn các tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên và Lai Châu theo chỉ đạo của Bộ; Chú trọng lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức; chuyển mạnh từ tư duy “phản ứng thông tin” sang tư duy “chủ động kiến tạo thông tin”; từ “xử lý khủng hoảng thông tin” sang “quản trị niềm tin xã hội”.

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội. Chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho các hoạt động chào mừng và tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Chỉ đạo Đảng ủy, bộ CHQS các tỉnh tích cực hỗ trợ tham gia xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp và các loại nhà cho các đối tượng trên địa bàn bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tập trung chỉ đạo, quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân khu trong 6 tháng đầu năm

Đại diện tỉnh Lai Châu, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Phạm Đức Duyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn. Nhấn mạnh Chỉ thị 76/CT- BQP về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam là một đợt chỉnh huấn sâu rộng trong toàn quân, Chính uỷ Quân khu 2 nhấn mạnh các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần có nhận thức đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc, ban hành nghị quyết chuyên đề và tổ chức đợt sinh hoạt chỉnh huấn sâu rộng ở các cấp, giữ nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị;

Bộ CHQS các tỉnh và các đơn vị trong LLVT Quân khu 2 cần chú trọng và nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ QS, QP; phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"…

Các đại biểu dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La - ông Hoàng Văn Nghiệm trao đổi về sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ QS, QP tại địa phương

Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 2 đồng thời cũng đề nghị các địa phương quan tâm, quy hoạch, triển khai thực hiện Đề án quy hoạch, xây dựng trụ sở làm việc, trường bắn, thao trường huấn luyện cho Ban CHQS cấp xã; Bộ CHQS các tỉnh tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương thành lập và duy trì hoạt động các tiểu đội, trung đội dân quân thường trực ở các xã biên giới, trọng điểm về QP, AN để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.