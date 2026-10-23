Thắp hy vọng tìm danh tính liệt sĩ bằng ADN

Hơn 1.000 thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an), Công ty GeneStory và Công an các xã, phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2 năm 2026.

Thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đến thu nhận ADN tại điểm thu nhận Nhà Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên

Đợt thu nhận được triển khai tại 4 điểm gồm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng), UBND phường Phổ Yên, UBND xã An Khánh và Công an phường Đức Xuân, với sự tham gia của 3 tổ công tác và hơn 1.000 trường hợp.

Các địa điểm được bố trí thuận lợi, gần trung tâm các xã, phường, tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ đi lại, hoàn thiện thủ tục. Trước đó, chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể đã rà soát danh sách, xác minh quan hệ huyết thống, thông báo lịch thu nhận và trực tiếp hướng dẫn các gia đình chuẩn bị thông tin cần thiết.

Đối tượng được ưu tiên thu nhận mẫu là thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, gồm mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ đẻ của liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh chị em ruột cùng mẹ đẻ với mẹ liệt sĩ; anh, em, con của chị gái hoặc em gái ruột của mẹ liệt sĩ và con của chị gái hoặc em gái ruột của liệt sĩ.

Cán bộ Công an xã, phường tích cực hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin trước khi thu nhận mẫu ADN

Ngay từ sáng 23/10, đông đảo thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại điểm thu nhận ở Nhà Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên. Công an 19 xã, phường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa đón những trường hợp ở xa, hướng dẫn kê khai thông tin, nhập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm và ký xác nhận theo quy trình.

Thiếu tá Võ Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an xã Văn Hán, cho biết ngay sau khi nhận chỉ đạo của Công an tỉnh, đơn vị đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát các trường hợp chưa lấy mẫu, cập nhật thông tin trên nền tảng dữ liệu và thông báo đến thân nhân liệt sĩ.

Công an xã cũng chủ động bố trí phương tiện đưa đón thân nhân đến địa điểm thu nhận, bảo đảm hoạt động diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch.

Thân nhân liệt sĩ được các lực lượng Cảnh sát QLHC hỗ trợ để làm các thủ tục thu nhận mẫu ADN

Mong tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm ADN là mong mỏi của những gia đình có người thân hy sinh nhưng chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính.

Tại điểm lấy mẫu ở xóm Vẽn, xã Dân Tiến, bà Ma Thị Hằng đến cung cấp mẫu ADN để phục vụ đối chiếu huyết thống với người anh trai đã hy sinh. Bà xúc động chia sẻ, gia đình mong chương trình giúp sớm tìm thấy anh, đưa hài cốt về quê hương để người thân được đoàn tụ.

Cùng chung tâm nguyện, ông Dương Văn Doanh, ở xóm Đình Cả, xã Võ Nhai, tham gia lấy mẫu với hy vọng tìm được anh trai là liệt sĩ Dương Đăng Bích, hy sinh năm 1975.

Ông Doanh cho biết gia đình đã mong ngóng nhiều năm, hy vọng sớm tìm được hài cốt người thân để đưa về an táng tại quê nhà. Ông cũng bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của lực lượng Công an trong việc đưa đón, hướng dẫn thân nhân thực hiện các thủ tục lấy mẫu.

Với những gia đình này, việc lấy mẫu ADN không chỉ là cung cấp thông tin phục vụ công tác chuyên môn mà còn gửi gắm hy vọng tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ xa cách.

Cán bộ công an xã, phường tích cực hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin trước khi thu nhận mẫu ADN

Đưa dịch vụ lấy mẫu đến tận nhà thân nhân liệt sĩ

Thượng tá Lăng Đức Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị đã phối hợp xây dựng lịch thu nhận theo từng địa bàn, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và trang thiết bị phục vụ chiến dịch.

Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) và Công ty GeneStory nhằm bảo đảm việc thu nhận mẫu ADN đồng bộ, đúng quy định, đúng đối tượng.

Bên cạnh các điểm thu nhận tập trung, Công an tỉnh Thái Nguyên thành lập các tổ công tác lưu động, trực tiếp đến nhà lấy mẫu đối với những thân nhân tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng đi lại. Cách làm này giúp người dân gặp khó khăn về sức khỏe vẫn có thể cung cấp mẫu sinh phẩm, góp phần bảo đảm không bỏ sót những trường hợp đủ điều kiện tham gia.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Công an các xã, phường đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hoạt động thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và công tác khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, việc rà soát, xác minh và cập nhật thông tin thân nhân được thực hiện song song với tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quy trình lấy mẫu. Qua đó, người dân hiểu rõ hơn về chương trình, chủ động phối hợp và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai.

Mỗi mẫu ADN là thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ

Các mẫu sinh phẩm ADN sau khi thu nhận sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác minh và từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Những năm qua, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính. Những dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên” trên bia mộ là nỗi trăn trở kéo dài của các cấp, ngành và thân nhân các gia đình chính sách.

Việc ứng dụng công nghệ ADN được kỳ vọng góp phần nâng cao độ chính xác trong quá trình xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đơn vị lấy mẫu của các thân nhân liệt sĩ

Chiến dịch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026 tại Thái Nguyên là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây cũng là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Hành trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mỗi mẫu sinh phẩm được tiếp nhận sẽ mở thêm cơ hội đối chiếu, xác minh, giúp các gia đình có thêm hy vọng tìm lại người thân, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương sau nhiều năm mong ngóng.