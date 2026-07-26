Thái Nguyên thu nhận 97,8% mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Phú Lương chủ động, bảo đảm quy trình lấy mẫu ADN

Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại Phú Lương, xã đang triển khai quyết liệt hiệu quả. Theo bà Phạm Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi triển khai chủ trương về Chiến dịch 500 ngày đêm, địa phương đã ban hành kế hoạch với nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Xã tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu của chiến dịch thông qua nhiều kênh truyền thông; vận động người dân phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, bà Phạm Thị Lan Anh chia sẻ.

Cùng với đó, địa phương tổ chức các đợt ra quân vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; gặp gỡ thân nhân các liệt sĩ đã được xác định danh tính đang an táng tại nghĩa trang để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Để bảo đảm quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi, xã Phú Lương cũng huy động các nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu tổ chức lấy mẫu theo đúng quy định.

Về công tác lấy mẫu, bà Phạm Thị Lan Anh cho biết địa phương thực hiện theo đúng phương án, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, xã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng bộ phận, thành lập các tổ công tác từ khai quật, cắt bia mộ đến các tổ thực hiện nghi lễ tâm linh, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, đồng thời phù hợp với phong tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam.

"Công tác lấy mẫu luôn được địa phương thực hiện với tinh thần thận trọng, trang nghiêm, đúng quy định và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Mọi khâu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để vừa bảo đảm yêu cầu chuyên môn, vừa tạo sự đồng thuận của thân nhân và nhân dân", bà Phạm Thị Lan Anh cho biết.

Công tác lấy mẫu đang được triển khai thận trọng, bài bài tại Thái Nguyên

Thái Nguyên khảo sát 5.112 phần mộ liệt sĩ

Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cho biết, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phát 83.282 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ đến từng hộ dân. Qua đó tiếp nhận 48 phiếu có thông tin, trong đó 4 trường hợp đang được xác minh để phục vụ tìm kiếm, quy tập.

“Theo hồ sơ, toàn tỉnh có thông tin về 76 hài cốt liệt sĩ. Đến nay đã tìm kiếm được 1 hài cốt, di chuyển 1 hài cốt, 6 hài cốt do gia đình tiếp tục quản lý; 38 trường hợp đã tìm kiếm nhưng chưa có kết quả và 30 trường hợp đang tiếp tục xác minh”, Đại tá Năng cho biết.

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã khảo sát 82 nghĩa trang liệt sĩ với 5.112 phần mộ, xác định 941 phần mộ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang cần lấy mẫu giám định ADN. Đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai tại 6 nghĩa trang, khai quật 376 phần mộ và thu được 99 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định.

Song song với đó, Thái Nguyên đã thu nhận 3.919/4.007 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, đạt 97,8% kế hoạch. Hiện còn 88 trường hợp chưa thể lấy mẫu do đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh. Ban Chỉ đạo đã đề xuất Bộ Công an cho phép thu nhận mẫu linh hoạt tại nơi tạm trú hoặc nơi làm việc để hoàn thành chỉ tiêu.

Theo ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, thời gian tới các lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, làm sạch dữ liệu thân nhân liệt sĩ, hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ xây dựng ngân hàng gen, tạo nền tảng quan trọng cho việc đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo,

“Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu đối với 565 phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính còn lại trước tháng 9/2026, đồng thời hoàn tất việc xác minh các thông tin về phần mộ do nhân dân cung cấp trước ngày 30/4/2027. Quá trình triển khai sẽ được thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tôn nghiêm và sử dụng kinh phí công khai, minh bạch”, ông Lượng cho biết.

Việc đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm từ các phần mộ chưa xác định danh tính được kỳ vọng sẽ góp phần sớm trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của các cấp, các ngành của tỉnh Thái Nguyên trong công tác đền ơn đáp nghĩa.