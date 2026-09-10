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Vợ chiến sĩ quên mình cứu người ở Gia Lai được tuyển làm quân nhân Quân đoàn 34

Thứ Năm, 22:55, 10/09/2026
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VOV.VN - Chiều 9/9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho chị Rmah H’Thiệp, vợ chiến sĩ Kpă Thiêp – người đã quên mình cứu hai người dân bị điện giật tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng, xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho chị Rmah H’Thiệp, sinh ngày 12/11/2003.

Theo quyết định, chị Rmah H’Thiêp được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân Việt Nam, đảm nhiệm chức danh nhân viên nấu ăn; được phong quân hàm Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, xếp lương loại sơ cấp, bậc 1/10, hệ số 3,20. Chị được bố trí công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.

vo chien si quen minh cuu nguoi o gia lai duoc tuyen lam quan nhan quan doan 34 hinh anh 1
Vợ chiến sĩ Kpă Thiêp nhận quyết định tuyển dụng làm quân nhân chuyên nghiệp.

Chồng chị Rmah H’Thiệp là chiến sĩ Kpă Thiêp, công tác tại Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34. Khoảng 12 giờ ngày 20/7/2026, trong thời gian nghỉ phép tại địa phương, chiến sĩ Kpă Thiệp phát hiện hai người dân bị điện giật, bất tỉnh tại xã Ia Ko.

Anh đã lao vào vùng nguy hiểm, đưa được hai nạn nhân ra ngoài. Cả ba người sau đó được chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Hai người dân được cứu sống, còn chiến sĩ Kpă Thiêp không qua khỏi.

Việc tuyển dụng và bố trí công tác cho chị Rmah H’Thiệp thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời của Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 34 đối với gia đình chiến sĩ đã quên mình để cứu người; đồng thời góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Cũng trong dịp này, Quân đoàn 34 công bố và trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho 24 trường hợp đã được tuyển chọn, bảo đảm các điều kiện về chuyên môn và sức khỏe để phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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