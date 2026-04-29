  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hàn Quốc hạ thủy thêm một chiến hạm hiện đại - tàu hộ tống Jeju thứ tư

Thứ Tư, 18:02, 29/04/2026
VOV.VN - Tổng cục trang bị quốc phòng và lực lượng hải quân Hàn Quốc vừa cho hạ thủy thêm một tàu hộ tống được đánh giá là chiến hạm hiện đại, tinh nhuệ nhất từ trước đến nay của hải quân nước này.

Đây là tàu hộ tống Jeju thứ tư thuộc lớp Ulsan Batch-III (FFX-III) loại 3.600 tấn, do Hàn Quốc tự nghiên cứu - phát triển - chế tạo và vừa được hạ thủy ngày hôm nay (29/4) tại xưởng đóng tàu của hãng SK Oceanplant ở thành phố Goseong - miền Nam Hàn Quốc.

Tàu hộ tống lớp Ulsan Batch-III (FFX-III) loại 3.600 tấn đầu tiên do Hàn Quốc tự nghiên cứu - phát triển - chế tạo. Ảnh Hải quân Hàn Quốc.

Tàu có chiều dài 129m, rộng 14,8m, cao 38,9m, lượng giãn nước khoảng 3.600 tấn, được trang bị pháo chính 127mm, hệ thống phóng thẳng đứng do Hàn Quốc tự sản xuất (KVLS) cho khả năng phòng không và chống ngầm tăng cường, hệ thống vũ khí dẫn đường hạm đối không, hạm đối hạm, hạm đối đất chiến lược, ngư lôi đối ngầm tầm xa.

Đặc biệt, khí tài này còn có hệ thống cảm biến tích hợp với kỹ thuật hồng ngoại, radar mảng pha đa chức năng (MFR), có khả năng dò tìm, tầm soát trên không, trên biển và dưới mặt nước, cùng thiết bị cảm biến âm thanh cố định (HMS) và hệ thống sonar mảng kéo (TASS), giúp tạo ra khả năng chống ngầm vượt trội. Một đặc trưng nữa của tàu là hệ thống hành tiến hybrid giúp giảm tiếng ồn khi vận hành. Jeju sẽ được chính thức được đưa vào biên chế của hải quân Hàn Quốc vào tháng 6/2027, sau khi được chạy thử.

Liên quan sự kiện này, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jin Young Seung nhấn mạnh “Hàn Quốc đang đẩy mạnh nội địa hóa năng lực công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là các thiết bị hàng hải và hàng không không người lái”, đồng thời cam kết sẽ dốc toàn lực để kiến tạo một quân đội “bách chiến bách thắng”.

Trong khi đó, giới quan sát nhận định việc hạ thủy tàu hộ tống này không chỉ góp phần nâng cao sức chiến đấu cho quân đội Hàn Quốc, mà còn giúp nước này gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Australia và Nhật Bản hợp tác chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới
VOV.VN - Vốn là hai quốc gia có quan hệ mật thiết trên nhiều lĩnh vực, hợp tác giữa Australia và Nhật Bản tiếp tục được tăng cường sau khi Australia lựa chọn Nhật Bản làm đối tác trong một dự án chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới, dựa trên thiết kế của một lớp chiến hạm Nhật Bản.

Tàu chiến Nhật Bản đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng phản đối
VOV.VN - Nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản cho biết, một tàu chiến của nước này đã thực hiện hải trình qua eo biển Đài Loan vào ngày 17/4. Động thái này ngay sau đó đã vấp phải phản ứng từ phía Trung Quốc.

