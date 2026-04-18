Tàu chiến Nhật Bản đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng phản đối

Thứ Bảy, 12:00, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản cho biết, một tàu chiến của nước này đã thực hiện hải trình qua eo biển Đài Loan vào ngày 17/4. Động thái này ngay sau đó đã vấp phải phản ứng từ phía Trung Quốc.

Chiến hạm Nhật Bản đi qua eo biển Đài Loan là tàu Ikazuchi, thuộc biên chế Lực lượng Phòng vệ trên biển. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo tàu này sẽ tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ và Philippines tại khu vực ngoài khơi Philippines. Hải trình qua eo biển Đài Loan được cho là nhằm phục vụ kế hoạch triển khai nói trên.

tau chien nhat ban di qua eo bien Dai loan, trung quoc len tieng phan doi hinh anh 1
Tau khu trục Ikazuchi của Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Ikazuchi là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Murasame, dòng tàu chiến đa năng có nhiệm vụ tuần tra, tham gia diễn tập quốc phòng và bảo vệ các tuyến hàng hải. Tàu thường xuyên hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Biển Đông, đồng thời tham gia các cuộc tập trận chung với hải quân Mỹ, Australia và Indonesia.

Các tàu khu trục của Nhật Bản đã từng đi qua eo biển Đài Loan vào các năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hoạt động tương tự diễn ra dưới thời Thủ tướng Takaichi Sanae, trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh còn tồn tại nhiều khác biệt.

Phản ứng trước động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đây là “hành động khiêu khích có chủ ý”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết quân đội nước này đã xử lý vụ việc “phù hợp với luật pháp và quy định”, đồng thời nhấn mạnh hành động trên “gây phương hại đến nền tảng chính trị của quan hệ song phương và ảnh hưởng tới chủ quyền của Trung Quốc”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc
VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản đã chính thức lên tiếng về việc một trung úy thuộc Lực lượng Phòng vệ bị bắt giữ với cáo buộc đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản hôm 24/3 vừa qua.

Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản “trừng trị nghiêm” người xông vào Đại sứ quán
VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/3) cho biết, một người tự xưng là sĩ quan đang tại ngũ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã xông vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo và dọa giết các nhà ngoại giao ở đây, do vậy Bắc Kinh yêu cầu phía Nhật Bản điều tra và trừng trị nghiêm người này.

Mỹ gây sức ép lên NATO, Nhật Bản và Trung Quốc về eo biển Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã gia tăng sức ép lên các đồng minh và đối tác quốc tế, kêu gọi NATO, Nhật Bản và Trung Quốc tham gia giải tỏa eo biển Hormuz trong bối cảnh Iran đóng cửa tuyến đường này để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

