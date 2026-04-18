Tàu chiến Nhật Bản đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng phản đối

Chiến hạm Nhật Bản đi qua eo biển Đài Loan là tàu Ikazuchi, thuộc biên chế Lực lượng Phòng vệ trên biển. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo tàu này sẽ tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ và Philippines tại khu vực ngoài khơi Philippines. Hải trình qua eo biển Đài Loan được cho là nhằm phục vụ kế hoạch triển khai nói trên.

Tau khu trục Ikazuchi của Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Ikazuchi là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Murasame, dòng tàu chiến đa năng có nhiệm vụ tuần tra, tham gia diễn tập quốc phòng và bảo vệ các tuyến hàng hải. Tàu thường xuyên hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Biển Đông, đồng thời tham gia các cuộc tập trận chung với hải quân Mỹ, Australia và Indonesia.

Các tàu khu trục của Nhật Bản đã từng đi qua eo biển Đài Loan vào các năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hoạt động tương tự diễn ra dưới thời Thủ tướng Takaichi Sanae, trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh còn tồn tại nhiều khác biệt.

Phản ứng trước động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đây là “hành động khiêu khích có chủ ý”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết quân đội nước này đã xử lý vụ việc “phù hợp với luật pháp và quy định”, đồng thời nhấn mạnh hành động trên “gây phương hại đến nền tảng chính trị của quan hệ song phương và ảnh hưởng tới chủ quyền của Trung Quốc”.