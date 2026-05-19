Indonesia tiếp nhận một loạt máy bay chiến đấu và vận tải của Pháp

Việc mua sắm bao gồm 6 máy bay chiến đấu Dassault Rafale và 4 máy bay Dassault Falcon 8X từ nhà sản xuất hàng không vũ trụ Pháp Dassault Aviation, sau khi Indonesia đã nhận được 2 máy bay trước đó. Các máy bay chiến đấu Rafale tăng cường đáng kể khả năng tác chiến của Indonesia, đặc biệt là thông qua việc tích hợp tên lửa tầm xa Meteor và bom dẫn đường AASM Hammer, tăng cường khả năng răn đe của đất nước. Trong khi đó, máy bay Falcon 8X hỗ trợ các nhiệm vụ cơ động chiến lược, chỉ huy tác chiến và giám sát.

Indonesia hiện đại hóa hệ thống vũ khí chủ lực và tăng cường khả năng phòng thủ. Nguồn: Văn phòng truyền thông chính phủ

Indonesia cũng tiếp nhận một máy bay vận tải quân sự Airbus A400M (MRTT), cho phép thực hiện các nhiệm vụ quân sự tầm xa hơn trên khắp quần đảo. Ngoài ra, gói mua sắm còn bao gồm hệ thống radar GM403 Ground Control Interception (GCI), nhằm tăng cường khả năng cảnh báo sớm của Indonesia.

Phát biểu trong lễ bàn giao chính thức, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết việc mua sắm này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng của Indonesia. Một nền quốc phòng vững mạnh vẫn là điều kiện tiên quyết cơ bản để duy trì sự ổn định và chủ quyền quốc gia trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết việc mua sắm này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng của Indonesia. Nguồn: Văn phòng truyền thông chính phủ

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết việc mua sắm đa nền tảng này phản ánh nỗ lực chiến lược của Indonesia nhằm xây dựng sức mạnh không quân tích hợp bao gồm khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, khả năng cơ động chiến lược và hỗ trợ chỉ huy - kiểm soát trong bối cảnh các thách thức an ninh khu vực ngày càng phức tạp.