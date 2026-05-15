中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia cân nhắc đề nghị mua tàu khu trục và tàu ngầm của Nhật Bản

Thứ Sáu, 11:09, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang tiến hành thảo luận về đề nghị của Nhật Bản cung cấp cho Indonesia các tàu khu trục và tàu ngầm sau quyết định nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản.

Mặc dù xác nhận đã nhận được đề nghị từ Nhật Bản, Indonesia cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra và chưa đạt được thỏa thuận nào về việc mua sắm tàu ​​chiến và các thiết bị quốc phòng khác của Nhật Bản.

indonesia can nhac de nghi mua tau khu truc va tau ngam cua nhat ban hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia và Nhật Bản trên tàu JS Kumano tại Yokosuka (2025). Ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật Bản cung cấp.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia (TNI AL), Đô đốc Muhammad Ali, xác nhận rằng Nhật Bản đang chào bán các tàu khu trục và tàu ngầm lớp Mogami cho Indonesia. Theo Đô đốc, lời đề nghị này được đưa ra trong cuộc gặp gần đây giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Đô đốc Ali cho biết các đề xuất vẫn đang được Bộ Quốc phòng Indonesia thảo luận và xem xét, quyết định cuối cùng sẽ do Bộ này đưa ra.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait lưu ý, đề nghị vẫn đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu, chưa có quyết định nào được đưa ra về việc mua sắm các tàu chiến. Các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ xem xét đến nhu cầu hoạt động, ngân sách, triển vọng chuyển giao công nghệ và lợi ích quốc gia của Indonesia.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Jakarta từ chối bình luận về chi tiết đề nghị của Nhật Bản, lưu ý rằng các cuộc thảo luận giữa hai nước vẫn đang diễn ra như đã được cả hai Bộ trưởng Quốc phòng đề cập sau cuộc gặp ngày 4 tháng 5 tại Jakarta. Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương cùng có lợi, đóng góp vào hòa bình, ổn định của cả hai nước và khu vực. Trong số những điểm được cả hai bộ trưởng nhất trí có hướng hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ quốc phòng, nhằm góp phần “tăng cường khả năng răn đe trên biển của cả hai nước”.

Trong những tuần gần đây, Nhật Bản đã đẩy mạnh các động thái mà các nhà phân tích cho rằng nhằm mục đích tái gia nhập thị trường vũ khí toàn cầu sau nhiều thập kỷ hạn chế xuất khẩu. Nước này đã bãi bỏ các hạn chế đối với việc bán vũ khí ra nước ngoài vào tháng 4, mở đường cho việc xuất khẩu tàu chiến và các loại vũ khí khác.

Sau Jakarta, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi đã đến thăm Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc, tập trung vào trang thiết bị quốc phòng với mục tiêu sớm chuyển giao các tàu khu trục lớp Abukuma, máy bay TC-90 và các thiết bị quốc phòng khác.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Indonesia tàu khu trục tàu ngầm của Nhật Bản thiết bị quốc phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Singapore cùng Indonesia và Malaysia duy trì eo biển Malacca mở cửa
Singapore cùng Indonesia và Malaysia duy trì eo biển Malacca mở cửa

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan hoan nghênh sự hợp tác giữa Indonesia, Singapore, Malaysia tại eo biển Malacca, nhấn mạnh những nỗ lực duy trì sự an toàn và thông suốt của tuyến đường thủy này có thể là tấm gương cho các khu vực khác trên thế giới.

Singapore cùng Indonesia và Malaysia duy trì eo biển Malacca mở cửa

Singapore cùng Indonesia và Malaysia duy trì eo biển Malacca mở cửa

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan hoan nghênh sự hợp tác giữa Indonesia, Singapore, Malaysia tại eo biển Malacca, nhấn mạnh những nỗ lực duy trì sự an toàn và thông suốt của tuyến đường thủy này có thể là tấm gương cho các khu vực khác trên thế giới.

Indonesia siết chặt chính sách cấp visa để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia
Indonesia siết chặt chính sách cấp visa để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp visa đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Indonesia siết chặt chính sách cấp visa để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia

Indonesia siết chặt chính sách cấp visa để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp visa đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc
Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (30/4) Ngân hàng Trung ương Indonesia chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với Trung Quốc, cho phép người dân hai nước thực hiện các giao dịch nhanh chóng, liền mạch, an toàn và đáng tin cậy.

Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (30/4) Ngân hàng Trung ương Indonesia chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với Trung Quốc, cho phép người dân hai nước thực hiện các giao dịch nhanh chóng, liền mạch, an toàn và đáng tin cậy.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích