Indonesia cân nhắc đề nghị mua tàu khu trục và tàu ngầm của Nhật Bản

Mặc dù xác nhận đã nhận được đề nghị từ Nhật Bản, Indonesia cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra và chưa đạt được thỏa thuận nào về việc mua sắm tàu ​​chiến và các thiết bị quốc phòng khác của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia và Nhật Bản trên tàu JS Kumano tại Yokosuka (2025). Ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật Bản cung cấp.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia (TNI AL), Đô đốc Muhammad Ali, xác nhận rằng Nhật Bản đang chào bán các tàu khu trục và tàu ngầm lớp Mogami cho Indonesia. Theo Đô đốc, lời đề nghị này được đưa ra trong cuộc gặp gần đây giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Đô đốc Ali cho biết các đề xuất vẫn đang được Bộ Quốc phòng Indonesia thảo luận và xem xét, quyết định cuối cùng sẽ do Bộ này đưa ra.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait lưu ý, đề nghị vẫn đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu, chưa có quyết định nào được đưa ra về việc mua sắm các tàu chiến. Các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ xem xét đến nhu cầu hoạt động, ngân sách, triển vọng chuyển giao công nghệ và lợi ích quốc gia của Indonesia.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Jakarta từ chối bình luận về chi tiết đề nghị của Nhật Bản, lưu ý rằng các cuộc thảo luận giữa hai nước vẫn đang diễn ra như đã được cả hai Bộ trưởng Quốc phòng đề cập sau cuộc gặp ngày 4 tháng 5 tại Jakarta. Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương cùng có lợi, đóng góp vào hòa bình, ổn định của cả hai nước và khu vực. Trong số những điểm được cả hai bộ trưởng nhất trí có hướng hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ quốc phòng, nhằm góp phần “tăng cường khả năng răn đe trên biển của cả hai nước”.

Trong những tuần gần đây, Nhật Bản đã đẩy mạnh các động thái mà các nhà phân tích cho rằng nhằm mục đích tái gia nhập thị trường vũ khí toàn cầu sau nhiều thập kỷ hạn chế xuất khẩu. Nước này đã bãi bỏ các hạn chế đối với việc bán vũ khí ra nước ngoài vào tháng 4, mở đường cho việc xuất khẩu tàu chiến và các loại vũ khí khác.

Sau Jakarta, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi đã đến thăm Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc, tập trung vào trang thiết bị quốc phòng với mục tiêu sớm chuyển giao các tàu khu trục lớp Abukuma, máy bay TC-90 và các thiết bị quốc phòng khác.