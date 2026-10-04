Mỹ tăng quân ở Trung Đông, họp khẩn tại Trại David

Việc nhóm cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp không báo trước tại Trại David, trong bối cảnh một tàu sân bay khác cùng hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang được điều động tới Trung Đông, làm dấy lên khả năng Washington có thể tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn khác nhằm vào Iran.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ. Ảnh: AP

Những diễn biến này chưa cho thấy ông Trump đã quyết định nối lại các cuộc tấn công. Tuy nhiên, việc tăng cường lực lượng mang lại cho Mỹ ưu thế và thêm nhiều lựa chọn quân sự trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột chưa đạt được nhiều tiến triển.

Theo Axios, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã chủ trì cuộc họp hôm 3/10 tại Trại David. Tham dự cuộc họp có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Đặc phái viên Steve Witkoff, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine.

Ba quan chức Mỹ cho hay vấn đề Iran và xung đột liên quan đến lực lượng Houthi ở Yemen đã được thảo luận trong cuộc họp kéo dài nhiều giờ. Nhà Trắng hiện chưa cho biết liệu cuộc họp có đưa ra quyết định cụ thể nào hay không.

Ông Trump từng triệu tập các quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại tại Trại David vào tháng 6/2025, chỉ vài ngày trước khi Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran. Nhiều quan chức tham dự cuộc họp khi đó cũng có mặt trong cuộc họp lần này. Sự tương đồng này không đồng nghĩa các sự kiện sẽ diễn biến theo cùng một kịch bản, nhưng khiến cuộc họp hôm 3/10 trở nên đáng chú ý.

Mỹ tăng cường tàu chiến, máy bay và binh sĩ

Theo các quan chức Mỹ, Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và Nhóm tàu đổ bộ USS Makin Island đang trên đường tới Trung Đông, mang theo hơn 7.000 thủy thủ và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ.

Bên cạnh đó, các tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington hiện đã có mặt trong khu vực, cùng với Nhóm tàu đổ bộ USS Boxer. Nếu các đợt triển khai diễn ra liên tục, Mỹ có thể duy trì tới 3 nhóm tác chiến tàu sân bay và 2 nhóm sẵn sàng đổ bộ tại khu vực vào cuối tháng 10/2026.

Một số đợt điều động có thể chỉ nhằm thay thế lực lượng đã hoạt động tại khu vực trong nhiều tháng, thay vì phục vụ cho một chiến dịch tấn công. Tuy nhiên, việc tập trung thêm lực lượng sẽ giúp các chỉ huy Mỹ có nhiều phương án hơn nếu ông Trump quyết định tăng cường hoạt động quân sự.

Ông Trump để ngỏ phương án quân sự

Các đợt triển khai lực lượng diễn ra trong bối cảnh đàm phán giữa Washington và Tehran đang đình trệ, dù Qatar vẫn nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa hai bên.

Trong tuần này, ông Trump đề cập khả năng Mỹ nối lại hành động quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026 vẫn được để ngỏ nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận mà Washington có thể chấp nhận.

"Tôi tin rằng ngay sau khi chúng ta thắng cử, hoặc có thể là ngay trước cuộc bầu cử, điều đó sẽ diễn ra", ông Trump nói hôm 2/10, đồng thời cho rằng Iran đã "sẵn sàng nhượng bộ".

Khi được hỏi về các bước đi tiếp theo đối với Iran hôm 3/10, ông Trump không tiết lộ chi tiết. Tổng thống Mỹ nói các phóng viên sẽ có "một tin lớn" nếu ông đưa ra câu trả lời, đồng thời nói thêm: "Rồi các bạn sẽ thấy".

Mỹ chuẩn bị cho khả năng Iran đáp trả

Mỹ cũng đang tăng cường các biện pháp phòng thủ trước khả năng Iran đáp trả nếu Washington tiến hành những đợt tấn công mới.

Các hệ thống phòng không Patriot bổ sung đã được triển khai để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng tại Saudi Arabia và Qatar. Trong khi đó, sự hiện diện ngày càng lớn của lực lượng hải quân Mỹ cũng giúp Washington tăng cường cả năng lực phòng thủ và khả năng tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực.

Iran vẫn sở hữu tên lửa và máy bay không người lái (UAV), đồng thời cho thấy khả năng gây sức ép đối với hoạt động vận tải biển và cơ sở hạ tầng trong khu vực. Eo biển Hormuz tiếp tục là một điểm nhạy cảm, trong bối cảnh những sự cố gần đây liên quan đến tàu thương mại cho thấy những rủi ro đối với tuyến hàng hải quan trọng này.

Các biện pháp phong tỏa đường biển của Mỹ đã gây sức ép đáng kể lên hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Trong tuần này, Bộ Tài chính Mỹ cũng mở rộng chiến dịch trừng phạt "Economic Outcast" (tạm dịch: "Cô lập Kinh tế") sang ngành công nghiệp ô tô và đường sắt của Iran.

Như vậy, sức ép đối với Tehran đang gia tăng trên cả phương diện quân sự và kinh tế, trong khi Washington vẫn duy trì các nỗ lực ngoại giao.

Vấn đề đặt ra là việc Mỹ tăng cường lực lượng nhằm củng cố vị thế của Washington trên bàn đàm phán, hay chuẩn bị thêm một phương án quân sự trong trường hợp ông Trump cho rằng các cuộc đàm phán không đạt kết quả.