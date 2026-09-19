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Xe tự hành THeMIS săn UAV bằng tên lửa đánh chặn Hyperion

Thứ Bảy, 05:40, 19/09/2026
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VOV.VN - Tên lửa đánh chặn TI-03 Hyperion được tích hợp lên xe tự hành THeMIS, tạo thành một nền tảng chống UAV cơ động. Theo đó, thay vì bố trí bệ phóng cố định, các đơn vị có thể di chuyển tên lửa đánh chặn cùng đội hình tác chiến.

Nền tảng chống UAV cơ động

Tên lửa đánh chặn TI-03 Hyperion của TYTAN Technologies được tích hợp với xe tự hành (UGV) THeMIS của tập đoàn quốc phòng KNDS, tạo thành một nền tảng chống máy bay không người lái (C-UAS) cơ động. Cấu hình này cho phép các tên lửa đánh chặn được vận chuyển độc lập với các bệ phóng có người điều khiển, giúp các đơn vị mặt đất mang theo năng lực chống UAV trong quá trình cơ động thay vì bố trí tại một vị trí cố định.

xe tu hanh themis san uav bang ten lua danh chan hyperion hinh anh 1
Hệ thống kết hợp nền tảng THeMIS bánh xích của Milrem Robotics, kiến trúc mô-đun nhiệm vụ của KNDS và tên lửa đánh chặn TI-03 Hyperion của TYTAN Technologies tạo thành một cấu hình C-UAS cơ động. Ảnh: Army Recognition Group

KNDS thiết kế THeMIS với hai mô-đun bánh xích có thể thay thế để phục vụ nhiều nhiệm vụ như trinh sát, hậu cần, sơ tán thương binh, dọn đường, tác chiến điện tử, chống UAV và tích hợp các thiết bị tác chiến khác. Hai mô-đun bánh xích có tổng trọng lượng 650 kg và có thể được thay thế trong khoảng 10 phút bằng cần cẩu hoặc xe nâng. THeMIS cũng được trang bị các kết nối điện và điện tử cho phương tiện.

Mẫu xe tự hành THeMIS được giới thiệu tại triển lãm quân sự DVD 2026, có khoang trung tâm có thể mang theo một số tên lửa đánh chặn TI-03 Hyperion. Theo thông số kỹ thuật do TYTAN cung cấp, tên lửa này có tốc độ tối đa hơn 500 km/h, tầm bắn 30 km và trần bay 5.000 m. Tên lửa có tổng trọng lượng 7,5 kg, trong đó tải trọng là 0,9 kg.

Khác với TI-2 EOS, sử dụng cơ chế tác động động năng để vô hiệu hóa mục tiêu, TI-03 Hyperion được trang bị đầu đạn phân mảnh và được thiết kế để tiêu diệt các máy bay không người lái loại II theo phân loại của NATO.

Một đặc điểm đáng chú ý của TI-03 Hyperion là hệ thống động lực hai giai đoạn, gồm một tên lửa đẩy cung cấp gia tốc ban đầu, nhanh chóng đưa tên lửa đánh chặn tới khu vực mục tiêu. Sau đó, tầng đẩy này tách khỏi tên lửa trong quá trình bay, trước khi tên lửa chuyển sang sử dụng động cơ điện.

Tích hợp vào mạng lưới phòng không

Chuỗi đánh chặn của C-UAS cơ động bắt đầu bằng việc phát hiện và theo dõi mục tiêu thông qua camera nhiệt được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), sau đó tên lửa đánh chặn được phóng nhằm vào mục tiêu. Tên lửa TI-03 Hyperion sẽ nhận dữ liệu từ radar mặt đất trước khi tự động thực hiện quá trình đánh chặn. 

TYTAN cũng cho biết hệ thống dẫn đường thích ứng cho phép tên lửa chống chịu với gia tốc cao, trong khi hệ thống định vị được thiết kế để hoạt động trong môi trường không có tín hiệu GNSS. Cấu hình tên lửa vẫn duy trì sự tham gia điều khiển của con người trong quá trình đánh chặn.

Kiến trúc mở của hệ thống cho phép tách radar khỏi phương tiện mang tên lửa. TI-03 Hyperion được thiết kế để hoạt động với nhiều loại cảm biến, nền tảng và hệ thống chỉ huy - kiểm soát khác nhau, qua đó có thể tích hợp vào mạng lưới phòng không nhiều lớp. Với cấu hình này, radar, sở chỉ huy và tên lửa đánh chặn không nhất thiết phải được bố trí trên cùng một phương tiện. Như vậy, xe tự hành THeMIS có thể vận chuyển các tên lửa đánh chặn đến một vị trí riêng, trong khi radar và bộ điều khiển được triển khai ở một vị trí khác.

Theo chuyên gia phân tích quốc phòng Erwan Halna du Fretay tại Army Recognition Group, sự tách biệt này tạo ra tính cơ động cho cấu hình THeMIS. Bệ phóng không người lái có thể được bố trí gần các khu vực có nguy cơ xuất hiện mối đe dọa, phân tán quanh đội hình hoặc di chuyển khi tình hình thay đổi mà không cần đưa kíp lái lên phương tiện.

THeMIS được trang bị Hyperion có thể di chuyển cùng đoàn xe bọc thép, đơn vị hậu cần hoặc đơn vị triển khai, qua đó mang theo một phần năng lực phòng không chống UAV của đơn vị.

xe tu hanh themis san uav bang ten lua danh chan hyperion hinh anh 2
Xe tự hành (UGV) THeMIS của tập đoàn quốc phòng KNDS. Ảnh: Army Recognition Group

Nền tảng chống máy bay không người lái (C-UAS) cơ động có thể hoạt động song song với các nền tảng có người điều khiển trong thực hiện nhiệm vụ phòng không chuyên biệt. Trong cấu hình này, THeMIS không thay thế hoàn toàn một khẩu đội phòng không, mà đóng vai trò như một nút tiền phương mang tên lửa đánh chặn.

Cấu hình này cũng có ý nghĩa khi đội hình tác chiến cần phân tán. Việc tách các bệ phóng về mặt vật lý cho phép phân bổ tên lửa đánh chặn tại nhiều vị trí thay vì tập trung toàn bộ năng lực tại một điểm. Một UGV cũng có thể được đưa đến những vị trí mà kíp lái đối mặt với mối đe dọa lớn trước máy bay không người lái hoặc hỏa lực của đối phương. 

Chuyên gia phân tích quốc phòng Erwan Halna du Fretay cho rằng, cách tiếp cận trên phù hợp với định hướng phát triển của KNDS về các hệ thống thực hiện nhiệm vụ phân tán. Sự kết hợp của KNDS và TYTAN cũng hướng tới việc ứng phó với các mối đe dọa ngày càng đa dạng trong môi trường tác chiến trên bộ, khi UAV trinh sát và các hệ thống UAV lớn hơn có khả năng phát hiện và tấn công phương tiện chiến đấu, sở chỉ huy, hay các thành phần hậu cần trong khu vực tác chiến.

Lê Hoàng/VOV.VN (biên dịch)
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