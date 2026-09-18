THẾ GIỚI Thời sự quốc tế sáng 18/9: UAV Nga bắn cháy pháo tự hành Ukraine Thứ Sáu, 08:42, 18/09/2026 Copy link thành công! VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một máy bay không người lái (UAV) tầm xa của nước này đã tấn công, phá hủy một tiêm kích MiG-29 của Ukraine ở ngoại ô thủ đô Kiev. USV Ukraine lần đầu giao chiến với xuồng vũ trang Nga ở Biển Đen VOV.VN - Hải quân Ukraine cho biết xuồng không người lái mặt nước (USV) Sargan-3000 của nước này đã giao chiến với một xuồng vũ trang của Nga tại một địa điểm trên Biển Đen. Xem thêm: Nga tung loạt vũ khí “thông minh giá rẻ”, hé lộ lợi thế trước Mỹ và Ukraine PV/VOV.VN Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên Thêm VOV trên Google Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.