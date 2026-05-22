Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga

Sáng 21/5 (theo giờ địa phương), tại Moscow, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Removich Belousov đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển.

Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và tình cảm mà các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau này.

Với sự phối hợp tích cực của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã long trọng khánh thành Tượng đài tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam vào tháng 8/2025 để tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam, trong đó các chuyên gia Nga là lực lượng nòng cốt.

Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển hết sức tốt đẹp. Các thỏa thuận quan trọng được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Removich Belousov chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới đầy trọng trách, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ tiếp tục quan tâm và có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển hợp tác quốc phòng song phương cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Đồng thời khẳng định Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mới phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi bên.

Hai Bộ trưởng đánh giá, trên cơ sở kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước vào tháng 8/2024, được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước và với quyết tâm, nỗ lực từ cả hai bên, quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, trên cơ sở đề nghị của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như: triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký; trao đổi, ký kết các văn bản hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu cả hai bên; trao đổi kinh nghiệm; hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước; hợp tác đào tạo; thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga...

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nga đã dành các chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Nga sang học tiếng Việt và tham dự khóa học quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường.

Cũng tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga tham dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn bản quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để triển khai hợp tác trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm; đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow.

Trước đó, chiều 20/5, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Moscow.

Đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao nói chung, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nói riêng, trong đó có vai trò của Đại sứ Đặng Minh Khôi trong củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.