Lần đầu Hội sách thiếu nhi TP.HCM có không gian đọc sách dành cho người khiếm thị

Không gian được bố trí riêng biệt, với thiết bị nghe cùng với nhiều đầu sách minh hoạ nổi, sách chữ nổi được trưng bày tại Hội sách thiếu nhi TP.HCM, không chỉ giúp những người khiếm thị đến đọc, trải nghiệm mà còn tạo điều kiện tiếp cận rộng rãi hơn đến nhiều bạn đọc.

Thiếu nhi tìm hiểu về sách chữ nổi

Không gian đọc sách dành cho người khiếm thính, khiếm thị

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần 6 với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay", diễn ra từ ngày 26/6 đến 2/7 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu, cùng một số không gian khác như Đường sách TP.HCM, các thư viện lưu động… Đây là một trong số những sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Bên cạnh các không gian về sách, Hội sách còn có hơn 100 hoạt động, sự kiện dành cho thiếu nhi như: Kể chuyện theo sách, giao lưu tác giả, chuyển thể tác phẩm văn học, giao lưu Đại sứ Văn hóa đọc, các hội thi mỹ thuật, khu trải nghiệm STEM, trò chơi dân gian…

Ngoài sách, các em thiếu nhi còn được trải nghiệm các hoạt động về khoa học

Em Hoàng My, học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường An Lạc, tham gia hội sách tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM cho biết, em vừa tham gia hoạt động chụp ảnh để chọn ra gương mặt ảnh bìa cho báo Khăn Quàng đỏ.

"Đây là lần đầu tiên em được tham gia những hoạt động như thế này, em tham gia chụp hình, chơi các trò chơi dân gian và rất mong chờ sản phẩm sắp tới", My nói.

Các đầu sách minh hoạ nổi

Dịp này, nhiều phụ huynh cũng tranh thủ những ngày cuối tuần để đưa con đến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm như trải nghiệm các bộ môn khoa học, thiết bị robot…

Chị Thuỳ Linh ngụ phường Phước Long (Quận 9 cũ) cho biết, hai vợ chồng chị đưa con trai đến thư viện vừa để trải nghiệm không gian về sách, vừa tham gia những trò chơi phù hợp với lứa tuổi của con.

"Bình thường bé cũng hay đi thư viện mượn sách, nhưng vì có nhiều loại sách khác nhau nên bé cũng nhanh chán. Việc tổ chức những hoạt động như này khiến bé hứng thú, con có không gian giải trí, đi chung với các bạn và cũng có thêm những hoạt động rất bổ ích", chị Linh nói.

Ngoài các không gian sách chính, hội sách thiếu nhi năm nay còn đến tận khác khu chung cư, địa bàn dân cư, nhà trọ công nhân, bệnh viện, địa bàn xa, khó khăn để đảm bảo cơ hội tiếp cận tri thức, hình thành thói quen đọc sách và tham gia các hoạt động văn hoá giáo dục cho thiếu nhi.