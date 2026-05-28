Đang trồng cây, chiến sỹ cảnh sát biển kịp thời khống chế vụ cháy 4 nhà dân

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày. Khi đó, nhiều chiến sĩ Hải đoàn 42 đang thực hiện nhiệm vụ trồng cây và vệ sinh môi trường tại ấp Kênh 1, đã nhận được tin báo có cháy nhà dân chỉ cách vị trí đóng quân khoảng 200m. Ngay lập tức, chỉ huy Hải đoàn 42 đã phát lệnh ứng phó khẩn cấp.

Lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và bà con địa phương tích cực dập lửa. Do đặc thù khu vực xảy ra hỏa hoạn có nhiều nhà liền kề, được làm bằng các vật liệu dễ bắt lửa, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và lan sang 4 căn nhà xung quanh. Đến khoảng 10h15, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại 3 căn nhà, làm hư hỏng nhiều tài sản, trong đó có 4 xe máy cùng nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

Hải đoàn 42 cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dập lửa.

Vụ cháy làm thiệt hại 3 căn nhà, 4 xe máy và nhiều tài sản khác.

Cảnh sát biển cùng dân quân sát cánh cùng người dân chữa cháy giúp tô thắm thêm tình quân dân.