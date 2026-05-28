Đang trồng cây, chiến sỹ cảnh sát biển kịp thời khống chế vụ cháy 4 nhà dân

Thứ Năm, 15:31, 28/05/2026
VOV.VN - Ngày 28/5, các cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương dập tắt một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi nhiều nhà dân tại xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày. Khi đó, nhiều chiến sĩ Hải đoàn 42 đang thực hiện nhiệm vụ trồng cây và vệ sinh môi trường tại ấp Kênh 1, đã nhận được tin báo có cháy nhà dân chỉ cách vị trí đóng quân khoảng 200m. Ngay lập tức, chỉ huy Hải đoàn 42 đã phát lệnh ứng phó khẩn cấp.

Lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và bà con địa phương tích cực dập lửa. Do đặc thù khu vực xảy ra hỏa hoạn có nhiều nhà liền kề, được làm bằng các vật liệu dễ bắt lửa, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và lan sang 4 căn nhà xung quanh. Đến khoảng 10h15, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại 3 căn nhà, làm hư hỏng nhiều tài sản, trong đó có 4 xe máy cùng nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường: 

Hải đoàn 42 cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dập lửa.
Vụ cháy làm thiệt hại 3 căn nhà, 4 xe máy và nhiều tài sản khác.
Cảnh sát biển cùng dân quân sát cánh cùng người dân chữa cháy giúp tô thắm thêm tình quân dân.
Túc trực chống cháy rừng ven biển giữa nắng nóng

VOV.VN - Vừa qua, rừng phòng hộ ven biển trồng cây keo tràm, phi lao ở thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị bốc cháy dữ dội hơn một ngày đêm, hàng trăm người tham gia dập lửa cứu rừng giữa thời tiết khắc nghiệt.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: cháy cháy nhà dân cháy nhà chữa cháy cháy nhà ven sông ở Cà Mau cảnh sát biển VOV
Cà Mau động thổ Đền tưởng niệm, khởi công xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa

VOV.VN - Ngày 28/5, tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện ý nghĩa, gồm: Lễ động thổ xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ; khởi công 1.000 căn nhà cho hộ nghèo; và tiếp nhận các công trình an sinh xã hội do thành phố Đồng Nai trao tặng.

Khống chế vụ cháy gần nhiều cơ sở kinh doanh ở trung tâm Cần Thơ

VOV.VN - Vào khoảng 9h55 ngày 27/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực phía sau căn nhà số 17, đường 3 Tháng 2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khu vực xảy ra cháy nằm gần nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng, trường học và cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khiến người dân xung quanh lo lắng.

Hai xe đưa đón công nhân bốc cháy dữ dội gần cây xăng ở Hưng Yên

VOV.VN - Giữa thời tiết nắng nóng trưa 27/5, hai ô tô loại 45 chỗ bốc cháy dữ dội khi đang đỗ cạnh cây xăng dầu Vũ Hạ thuộc xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

CSGT Hà Nội xác minh, truy tìm cô gái tạt đầu xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy

VOV.VN - Một cô gái điều khiển xe máy bất ngờ tạt đầu hàng loạt phương tiện tại nút giao Thái Hà - Chùa Bộc (Hà Nội) khiến nhiều xe va chạm liên hoàn. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, người này không dừng lại mà rời khỏi hiện trường. CSGT Hà Nội đang trích xuất camera để xác minh, truy tìm.

Huy động hơn 50 chiến sĩ khống chế vụ cháy tại KCN Thụy Vân, Phú Thọ

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra chiều 26/5 tại Công ty Hàn Việt Halocom trong KCN Thụy Vân, huy động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

