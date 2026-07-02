Xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026. Tập trung vào việc tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Đảng bộ Quân đội; kết quả thực hiện chủ đề năm 2026 “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại"... Đồng thời, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tăng tốc, bứt phá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đồng thời phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước.

Cùng với đó, quân đội đã chủ động cụ thể hóa, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; tích cực nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới và thực tiễn trong nước để tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước mắt và lâu dài.

Quân đội tiếp tục kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần củng cố thế trận quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong công tác chính sách, quân đội tổ chức nhiều đoàn công tác thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo ven bờ phía Bắc, Tây Nam; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo gia đình chính sách, người có công và hỗ trợ các gia đình quân nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đến nay, hơn 100 ha đất đã được làm sạch bom mìn; quân đội tiếp nhận 1.507 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương, lấy hơn 7.500 mẫu từ trên 10.600 mộ liệt sĩ để giám định ADN; đồng thời tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ.

Hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Quân đội tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; lần đầu tiên tổ chức cơ chế Đối thoại 3+3 cấp Bộ trưởng Quốc phòng, Công an và Ngoại giao với Trung Quốc; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương, đa phương, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức trao trả hài cốt quân nhân Mỹ đợt 172 và tích cực chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị

Ở lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật, toàn quân tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bảo đảm tốt đời sống bộ đội, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong năm qua, 12 công trình khoa học và sản phẩm quốc phòng được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, cùng 731 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa quân đội.

Bên cạnh đó, công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Hướng tới 6 tháng cuối năm, toàn quân quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, tập trung nâng cao năng lực dự báo chiến lược, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI. Đồng thời, tích cực tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng và đột phá nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng hiện đại.