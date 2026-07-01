Đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela đưa 11 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
VOV.VN - Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra ngoài 11 nạn nhân bị vùi lấp trong trận động tại Venezuela.
Theo thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, tính đến ngày 30/6 (theo giờ địa phương), đoàn đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela.
Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực này, đoàn Việt Nam đã xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đồng thời, đoàn đã mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.
Trong hai ngày 29 và 30/6 (giờ địa phương), đoàn đã tiến hành bàn giao hàng viện trợ cho Venezuela, bao gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.
Dưới đây là một số hình ảnh, video tham gia hoạt động khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela của đoàn ngày 30/6 (giờ địa phương):