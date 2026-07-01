Đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela đưa 11 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Theo thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, tính đến ngày 30/6 (theo giờ địa phương), đoàn đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela.

Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực này, đoàn Việt Nam đã xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho phía Venezuela. Đồng thời, đoàn đã mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

Trong hai ngày 29 và 30/6 (giờ địa phương), đoàn đã tiến hành bàn giao hàng viện trợ cho Venezuela, bao gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.

Dưới đây là một số hình ảnh, video tham gia hoạt động khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela của đoàn ngày 30/6 (giờ địa phương):

Video lực lượng cứu nạn và chó nghiệp vụ phát hiện vị trí nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn và chó nghiệp vụ phát hiện vị trí nạn nhân.

Tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Khu vực đoàn công tác làm nhiệm vụ là một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất tại Playa Grande.

Hiện trường tìm kiếm của đoàn là một khu vực rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ.

Quân đội sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện vị trí các nạn nhân

Đoàn chia thành nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các địa điểm khác nhau.

Các bước triển khai tiếp theo cũng được cán bộ, chiến sĩ tính toán kỹ lưỡng để triển khai an toàn, hiệu quả.

Tại hiện trường, chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm, khoanh vùng vị trí các nạn nhân.