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3 thời điểm uống sữa tốt nhất cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng biết

Thứ Bảy, 14:00, 27/06/2026
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VOV.VN - Sữa là nguồn dinh dưỡng vàng chứa hàm lượng canxi, protein, vitamin D và các khoáng chất thiết yếu vô cùng phong phú, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thời điểm tốt nhất để uống sữa trong ngày là khi nào, và mục tiêu sức khỏe của bạn phù hợp với khung giờ nào nhất?

Uống sữa vào buổi sáng

Buổi sáng là thời điểm tuyệt vời nếu mục tiêu của bạn là nạp năng lượng cho một ngày làm việc và học tập dài. Hàm lượng protein, canxi và các vitamin nhóm B trong sữa sẽ được cơ thể hấp thụ nhanh chóng sau một đêm dài trống rỗng, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường năng lượng cho cơ bắp và duy trì sự tỉnh táo cho não bộ.

Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không nên uống sữa khi bụng hoàn toàn đói cồn cào mà nên kết hợp cùng các món ăn nhẹ như bánh mì, ngũ cốc hoặc yến mạch để tránh bị xót ruột.

Uống sữa vào buổi tối trước khi đi ngủ 

Uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ khoảng 30-60 phút được các chuyên gia y khoa đánh giá là thời điểm tốt nhất cho sức khỏe tổng thể. Hoạt chất Tryptophan trong sữa sẽ kích thích sản sinh serotonin và melatonin (hormone điều hòa giấc ngủ), giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ, ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Đặc biệt đối với trẻ em đang tuổi phát triển và người già, đây là lúc cơ thể hấp thụ canxi tối đa để phát triển chiều cao vượt trội và ngăn ngừa loãng xương, vì ban đêm là khoảng thời gian các hormone tăng trưởng hoạt động mạnh mẽ nhất.

3 thoi diem uong sua tot nhat cho suc khoe nhung khong phai ai cung biet hinh anh 1
Sữa là nguồn dinh dưỡng vàng chứa hàm lượng canxi, protein, vitamin D và các khoáng chất thiết yếu vô cùng phong phú, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Uống sữa sau khi tập thể dục

Đối với những người đam mê thể thao, gym hoặc vận động nặng, một ly sữa sau khi tập chính là thức uống phục hồi cơ bắp lý tưởng. Sự kết hợp giữa đạm whey hấp thụ nhanh và đạm casein hấp thụ chậm trong sữa giúp sửa chữa các mô cơ bị tổn thương và kích thích cơ bắp phát triển mạnh mẽ.

Ngoài ra, lượng nước và các chất điện giải tự nhiên có trong sữa cũng giúp cơ thể bù đắp lại lượng chất lỏng đã mất qua tuyến mồ hôi một cách nhanh chóng.

Lợi ích sức khoẻ của việc uống sữa

- Củng cố xương khớp và phát triển chiều cao: Sữa là nguồn cung cấp canxi, phốt pho và vitamin D dồi dào nhất, giúp kích thích sụn xương phát triển tối đa ở trẻ em, đồng thời tăng mật độ xương và phòng ngừa loãng xương ở người cao tuổi. 

- Xây dựng và phục hồi khối cơ bắp: Nhờ sở hữu lượng protein chất lượng cao dồi dào (gồm cả đạm Whey và Casein), sữa giúp kích thích tổng hợp mô cơ mới, sửa chữa các sợi cơ bị tổn thương sau khi tập luyện và ngăn ngừa mất cơ

- Bảo vệ tim mạch và ổn định huyết áp: Hàm lượng kali cao trong sữa thúc đẩy cơ thể đào thải natri dư thừa, giúp làm giãn mạch máu, điều hòa huyết áp ổn định và giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

- Cải thiện giấc ngủ và làm dịu thần kinh: Axit amin Tryptophan trong sữa hoạt động như một chất an thần tự nhiên, kích thích cơ thể sản sinh hormone ngủ Melatonin, giúp giải tỏa căng thẳng, dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu giấc hơn.

- Tăng cường hệ miễn dịch toàn diện: Sữa chứa nhiều vitamin A, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất vi lượng như kẽm, sê-lên, giúp củng cố hàng rào phòng ngự của cơ thể, thúc đẩy sản sinh bạch cầu để chống lại các loại virus, vi khuẩn gây bệnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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