4 loại thực phẩm và đồ uống có thể gây hại cho gan nếu dùng quá mức

Thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến như bánh kẹo, snack, mì ăn liền, nước ngọt và đồ ăn chế biến sẵn thường nhiều năng lượng, đường, muối hoặc chất béo nhưng ít chất xơ. Ăn quá nhiều có thể góp phần tăng cân, rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Nên ưu tiên rau củ, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và protein ít qua chế biến.

Thức ăn nhanh và đồ chiên rán

Gà rán, khoai tây chiên, hamburger và các món ăn nhanh thường nhiều năng lượng, chất béo bão hòa, tinh bột tinh chế và muối. Ăn thường xuyên, khẩu phần lớn có thể góp phần tăng cân, tích tụ mỡ và nguy cơ gan nhiễm mỡ. Nên hạn chế đồ chiên rán, ưu tiên món hấp, luộc hoặc nướng.

Rượu bia và đồ uống có cồn

Gan là cơ quan chính chuyển hóa cồn, vì vậy uống nhiều hoặc kéo dài có thể gây tổn thương gan, tích tụ mỡ và viêm. Tổn thương do rượu bia có thể tiến triển từ gan nhiễm mỡ đến viêm gan, xơ gan; mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào lượng, thời gian sử dụng và nhiều yếu tố khác.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt nguội, giăm bông, thịt xông khói và thịt đóng hộp thường nhiều muối, chất béo bão hòa, nên hạn chế nếu dùng thường xuyên. Có thể thay bằng cá, thịt gia cầm ít mỡ, trứng và các loại đậu; đồng thời kiểm soát khẩu phần, giảm ăn ngoài và ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ để bảo vệ sức khỏe gan.