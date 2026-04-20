  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
4 nhóm người nên hạn chế ăn món cuốn

Thứ Hai, 11:08, 20/04/2026
VOV.VN - Được ưa chuộng trong mùa hè nhưng món cuốn lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và không phù hợp với ít nhất 4 nhóm người nếu sử dụng thường xuyên.

Theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, những ngày mùa hè nắng nóng, các món cuốn như bánh tráng cuốn, gỏi cuốn, bún cuốn... là lựa chọn của nhiều gia đình.

Các món cuốn có thể cung cấp tương đối đầy đủ các nhóm chất như protein từ thịt, trứng; chất xơ từ rau cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, folate, kali, sắt, kẽm.

Món cuốn "đắt hàng" trong mùa hè nhưng 4 người không nên ăn. (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, theo TS Giang, đằng sau vẻ “lành mạnh” đó, món cuốn vẫn tồn tại những hạn chế. Trước hết là thiếu tinh bột, khiến bữa ăn không đủ năng lượng nếu dùng thay thế bữa chính trong thời gian dài. Bên cạnh đó, lượng muối và năng lượng có thể tăng đáng kể nếu sử dụng nhiều nước chấm hoặc các loại sốt béo.

Đáng lưu ý hơn là vấn đề an toàn thực phẩm. Vì không trải qua bước gia nhiệt cuối cùng, rau sống trong món cuốn có thể mang theo vi khuẩn như E. coli, Salmonella hay Listeria. Việc rửa rau chỉ giúp giảm nguy cơ chứ không thể loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật.

4 nhóm người nên hạn chế ăn món cuốn

Dù là món ăn phổ biến và được đánh giá là “nhẹ bụng”, nhưng theo TS Giang, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên.

  • Người suy giảm miễn dịch như bệnh nhân ung thư, người ghép tạng hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch cần đặc biệt thận trọng. Việc ăn thực phẩm sống làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, trong khi hệ miễn dịch của họ không đủ khả năng chống đỡ.
  • Phụ nữ mang thai cũng nằm trong nhóm cần hạn chế. Một số vi khuẩn như Listeria có thể tồn tại trong rau sống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi.
  • Người có bệnh lý tiêu hóa như viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích dễ gặp tình trạng đầy bụng, tiêu chảy khi ăn nhiều rau sống hoặc thực phẩm chưa qua nấu chín.
  • Người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp cần kiểm soát lượng muối từ nước chấm. Việc chấm nhiều, ăn thường xuyên có thể khiến tổng lượng natri vượt mức khuyến nghị, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo rau sống cần được rửa kỹ nhiều lần, có thể ngâm dung dịch chuyên dụng. Thực phẩm như thịt, trứng phải được nấu chín hoàn toàn trước khi cuốn. Món ăn nên dùng ngay sau khi chế biến, không để quá lâu ở nhiệt độ phòng.

Bên cạnh đó, cần hạn chế nước chấm nhiều muối, đường hoặc sốt béo. Món cuốn chỉ nên ăn 2–3 lần mỗi tuần và không nên thay thế hoàn toàn bữa chính. Để đảm bảo đủ năng lượng, có thể kết hợp thêm nguồn tinh bột như bún, cơm hoặc bánh tráng.

“Món cuốn là lựa chọn tốt nếu ăn đúng cách, nhưng không nên vì cảm giác ‘lành mạnh’ mà sử dụng quá thường xuyên hoặc bỏ qua các nguyên tắc an toàn thực phẩm”, chuyên gia lưu ý.

Việt Linh/VTC News
