Loại cá được ví như “nhân sâm nước”, không phải ai cũng biết

Có thể cải thiện sức khỏe tim mạch

Với hàm lượng axit béo omega-3 cao, giống như nhiều loại cá béo khác, cá chép có thể bảo vệ tim theo nhiều cách khác nhau. Bằng cách cải thiện sự cân bằng giữa omega-3 và omega-6, cá chép có thể giúp giảm sự tích tụ mảng bám và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Điều này cũng có thể giúp giảm huyết áp, loại bỏ áp lực lên hệ tim mạch.

Tăng khả năng miễn dịch của cơ thể

Cá chép là nguồn thực phẩm dồi dào kẽm. Kẽm là khoáng chất quan trọng, đóng vai trò quan trọng giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn nhưng nhiều người chưa thực sự quan tâm đúng mức trong chế độ dinh dưỡng, dẫn tới cơ thể bị thiếu hụt kẽm. Mặc dù các triệu chứng thiếu kẽm không rõ rệt như thiếu sắt hay thiếu canxi, nhưng thiếu kẽm làm giảm khả năng miễn dịch của bạn.

Với giá trị dinh dưỡng vượt trội, thịt cá chép chứa hàm lượng protein chất lượng cao, các axit béo Omega-3 và hàng loạt khoáng chất thiết yếu. (Ảnh minh họa)

Tốt cho hệ tiêu hóa

Viêm ruột và viêm đường tiêu hóa là tình trạng thường gặp, có thể dẫn đến viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Nếu bạn muốn cải thiện tiêu hóa và giảm các triệu chứng đầy hơi, táo bón, trĩ và đau dạ dày nói chung, bạn nên bổ sung cá chép vào bữa ăn của mình.

Cá chép là nguồn thực phẩm giàu omega-3. Và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của acid béo omega-3 trong việc giảm nguy cơ mắc hội chứng viêm ruột.

Tăng cường chức năng não bộ và khả năng tập trung

Hàm lượng DHA và các khoáng chất như Kẽm, Phốt pho trong cá chép đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng các tế bào thần kinh và cải thiện trí nhớ. Đối với người cao tuổi, ăn cá chép giúp làm chậm quá trình lão hóa não bộ và giảm nguy cơ mắc chứng Alzheimer; còn đối với trẻ em, nó hỗ trợ phát triển tư duy và khả năng nhận thức.

Một chế độ ăn có cá chép sẽ giúp bạn duy trì tinh thần minh mẫn, giảm bớt căng thẳng thần kinh và tăng năng suất làm việc hiệu quả hơn.

Tốt cho sức khỏe xương

Phốt pho được tìm thấy với nồng độ cực cao trong cá chép. Phốt pho rất quan trọng trong sự phát triển và duy trì mật độ khoáng xương trong cơ thể, và nó cũng hoạt động như một thành phần trong răng của chúng ta. Phốt pho có thể giúp ngăn ngừa các bệnh như loãng xương, cũng như men răng yếu hoặc bị hư hại.

Có thể cải thiện thị lực

Beta-carotene, chất có nguồn gốc từ vitamin A, là một tiền vitamin mạnh mẽ hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể.

Đặc biệt, beta-carotene có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe thị lực và sức mạnh của võng mạc. Các nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ cá chép và các loại cá béo khác với việc cải thiện thị lực và giảm căng thẳng oxy hóa, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và suy giảm thị lực nói chung.

Làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể

Cá chép là một trong những thực phẩm giúp bạn trẻ lâu. Trong cá chép chứa một số hợp chất chống oxy hóa có vai trò tăng cường sản sinh collagen, giúp bạn có làn da mịn màng hơn. Các chất chống oxy hóa còn giúp cơ thể sản sinh ra các tế bào mới, làm chậm quá trình lão hóa. Đối với những người bắt đầu lộ rõ tuổi tác qua các đốm đồi mồi, vết thâm nám, nếp nhăn hoặc làn da mất đi độ đàn hồi, lời khuyên là hãy ăn cá chép.