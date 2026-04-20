  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Uống rượu vang với đồ nướng có tốt không?

Thứ Hai, 08:55, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Uống rượu vang với đồ nướng có thực sự tốt cho sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực hay không là câu hỏi nhiều người đặt ra.

Trong những năm gần đây, rượu vang dần trở thành lựa chọn phổ biến trong các bữa tiệc nướng tại Việt Nam. Không chỉ xuất hiện ở nhà hàng, rượu vang còn được nhiều gia đình sử dụng khi tụ họp bạn bè hoặc tổ chức tiệc BBQ tại nhà. Tuy nhiên, câu hỏi nhiều người đặt ra là: Uống rượu vang với đồ nướng có thực sự tốt cho sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực hay không?

Uống rượu vang với đồ nướng có tốt cho tiêu hóa?

Vì sao đồ nướng thường được uống kèm rượu vang? Đồ nướng có đặc điểm chung là nhiều chất béo, hương vị đậm, có khói; gia vị mạnh. Trong khi đó, rượu vang – đặc biệt là vang đỏ – chứa tannin và axit giúp:

- Làm giảm cảm giác ngấy

- Cân bằng vị béo của thịt

- Tăng chiều sâu hương vị

Đây là lý do tại sao trong ẩm thực phương Tây, thịt nướng gần như “sinh ra để đi cùng rượu vang”.

Một số nghiên cứu cho thấy rượu vang đỏ có thể hỗ trợ tiêu hóa chất béo, giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn nhiều thịt, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn khi uống điều độ.

Tuy nhiên, lợi ích này chỉ xuất hiện khi uống lượng nhỏ, kết hợp bữa ăn cân bằng, không lạm dụng rượu.

Nếu uống quá nhiều, rượu vang vẫn gây hại cho gan và hệ tiêu hóa.

Những rủi ro khi uống rượu vang với đồ nướng

Đồ nướng, đặc biệt là thịt cháy cạnh, có thể tạo ra các chất không tốt cho sức khỏe. Khi kết hợp với rượu, lượng calo tăng cao; nguy cơ tăng cân lớn và có thể gây áp lực cho gan.

Ngoài ra, việc uống rượu trong bữa tiệc nướng thường kéo dài, dễ dẫn đến uống quá mức.

Để vừa ngon vừa an toàn, bạn nên:

- Chọn vang đỏ có độ chát vừa phải

- Uống xen kẽ nước lọc

- Ăn thêm rau xanh

- Tránh thịt nướng cháy khét

- Không uống khi bụng quá đói

Quan trọng nhất là kiểm soát lượng rượu.

Nhiều người Việt đang chuyển từ “nhậu nhiều để vui” sang “thưởng thức vừa đủ”. Trong bối cảnh đó, rượu vang trở thành lựa chọn giúp bữa tiệc nướng tinh tế hơn, ít ồn ào hơn, mang tính trải nghiệm ẩm thực rõ rệt.

Uống rượu vang với đồ nướng có thể tốt nếu biết cách kiểm soát lượng uống và chọn món phù hợp. Đây là sự kết hợp mang lại trải nghiệm ẩm thực thú vị, nhưng chỉ thực sự có lợi khi được thực hiện điều độ và khoa học.

Rượu vang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng cách thưởng thức. Nhiều thói quen tưởng như vô hại lại khiến trải nghiệm uống vang kém đi hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe.

Việt Nam có sẵn "thảo dược quý" dưỡng gan bổ não, nhiều người chưa biết tận dụng
VOV.VN - Lá trầu không từ lâu đã trở thành biểu tượng trong văn hóa Việt Nam, nhưng ít ai biết rằng đây còn là một vị thuốc quý, mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

5 cách đơn giản giúp giảm quầng thâm mắt ngay tại nhà

VOV.VN - Quầng thâm mắt khiến gương mặt trông mệt mỏi và có thể liên quan đến thiếu ngủ, stress hoặc chăm sóc da chưa đúng cách. Việc xác định nguyên nhân và áp dụng biện pháp phù hợp sẽ giúp cải thiện tình trạng này, đồng thời bảo vệ vùng da quanh mắt nhạy cảm.

Loại cá được ví như "nhân sâm nước", không phải ai cũng biết

VOV.VN - Với giá trị dinh dưỡng vượt trội, thịt cá chép chứa hàm lượng protein chất lượng cao, các axit béo Omega-3 và hàng loạt khoáng chất thiết yếu. Việc đưa cá chép vào thực đơn hàng ngày không chỉ mang lại những bữa ăn ngon miệng mà còn là giải pháp tự nhiên để tăng cường sức khỏe.

