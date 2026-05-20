中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cây thuốc giúp "trẻ hóa" cơ thể từ trong ra ngoài, không trồng vẫn mọc đầy vườn

Thứ Tư, 05:45, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rau má không chỉ là một loại rau dân dã trong bữa cơm gia đình mà còn được coi là "nguồn dinh dưỡng vàng" với những lợi ích trị liệu tuyệt vời. Trong y học cổ truyền và hiện đại, rau má được mệnh danh là thảo dược giúp "trẻ hóa" cơ thể từ trong ra ngoài.

Thanh nhiệt, giải độc

Rau má có tính hàn, là lựa chọn số một để thanh lọc cơ thể trong những ngày nắng nóng. Các hoạt chất trong rau má giúp kích thích cơ thể đào thải độc tố qua đường bài tiết, làm dịu gan và giảm tình trạng nóng trong. Thường xuyên uống nước rau má giúp ngăn ngừa mụn nhọt, rôm sảy và các tình trạng mẩn ngứa do độc tố tích tụ dưới da.

Thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và mờ sẹo

Trong rau má chứa hợp chất triterpenoids - hoạt chất "thần kỳ" giúp tăng tốc độ chữa lành tổn thương da. Chất này kích thích sản sinh collagen và tăng cường lưu thông máu đến vùng bị thương, giúp các mô da tái tạo nhanh chóng. Đây là lý do vì sao chiết xuất rau má thường xuyên xuất hiện trong các loại kem trị sẹo, trị mụn và phục hồi da sau tổn thương.

cay thuoc giup tre hoa co the tu trong ra ngoai, khong trong van moc day vuon hinh anh 1
Rau má có tính hàn, là lựa chọn số một để thanh lọc cơ thể trong những ngày nắng nóng. (Ảnh minh họa).

Cải thiện trí nhớ và giảm căng thẳng

Rau má có khả năng bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi quá trình oxy hóa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng sử dụng rau má giúp tăng cường khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ ở người già và làm dịu hệ thần kinh. Đối với những người thường xuyên làm việc áp lực, rau má giúp giảm lo âu, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.

Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy rau má có thể tăng cường trí nhớ và chức năng nhận thức tổng thể, điều này có nghĩa là nó có tiềm năng trong điều trị bệnh Alzheimer.

Tăng cường sức khỏe hệ tuần hoàn và tĩnh mạch

Các hoạt chất trong rau má giúp làm bền thành mạch máu và tăng cường sự đàn hồi của các mạch máu nhỏ (mao mạch). Điều này đặc biệt có lợi cho những người bị suy giãn tĩnh mạch chân, giúp giảm sưng tấy, đau nhức và chuột rút. Bằng cách cải thiện lưu thông máu, rau má còn giúp giảm nguy cơ hình thành các cục máu đông và bảo vệ sức khỏe tim mạch tổng thể.

Một số nghiên cứu cho thấy rau má có thể được sử dụng để điều trị chứng giãn tĩnh mạch và suy tĩnh mạch. Những người tham gia sử dụng thực phẩm bổ sung rau má trong tám tuần đã cho thấy sự cải thiện về sức khỏe tĩnh mạch, bao gồm giảm viêm và đau. 

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, rau má từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc dân gian để làm dịu các cơn đau dạ dày và điều trị tình trạng đi ngoài phân lỏng. Các chất chống oxy hóa trong rau má giúp bảo vệ niêm mạc ruột, hỗ trợ điều trị viêm loét và cải thiện chức năng tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Làm đẹp da

Rau má là "thần dược" tự nhiên giúp làm đẹp da. Nhờ chứa hợp chất như asiaticoside, madecassoside cùng các vitamin, rau má giúp giảm mụn, làm dịu vết viêm, phục hồi tổn thương và kích thích sản sinh collagen. Nó cũng hỗ trợ làm sáng da và ngăn ngừa lão hóa

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: rau má nước rau má lợi ích khi dùng rau má ăn rau má có tác dụng gì
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao lá tía tô được xem là “khắc tinh” của cảm lạnh?
Vì sao lá tía tô được xem là “khắc tinh” của cảm lạnh?

VOV.VN - Lá tía tô từ lâu được dân gian sử dụng để hỗ trợ giải cảm. Không chỉ là rau gia vị quen thuộc, loại lá này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Vì sao lá tía tô được xem là “khắc tinh” của cảm lạnh?

Vì sao lá tía tô được xem là “khắc tinh” của cảm lạnh?

VOV.VN - Lá tía tô từ lâu được dân gian sử dụng để hỗ trợ giải cảm. Không chỉ là rau gia vị quen thuộc, loại lá này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày
Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày

VOV.VN - Cà phê là thức uống quen thuộc nhưng nếu dùng không đúng cách có thể gây ợ nóng, khó chịu và ảnh hưởng đến dạ dày. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen uống, bạn có thể hạn chế tác động tiêu cực và thưởng thức cà phê an toàn hơn.

Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày

Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn dễ ợ nóng và tổn thương dạ dày

VOV.VN - Cà phê là thức uống quen thuộc nhưng nếu dùng không đúng cách có thể gây ợ nóng, khó chịu và ảnh hưởng đến dạ dày. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong thói quen uống, bạn có thể hạn chế tác động tiêu cực và thưởng thức cà phê an toàn hơn.

WHO báo động khẩn về Ebola, đáng ngại đến đâu, cần làm gì để phòng tránh?
WHO báo động khẩn về Ebola, đáng ngại đến đâu, cần làm gì để phòng tránh?

VOV.VN - Đợt dịch hiện nay ở Cộng hòa Dân chủ Congo liên quan tới chủng Bundibugyo, một biến thể Ebola hiếm gặp và nguy hiểm do hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

WHO báo động khẩn về Ebola, đáng ngại đến đâu, cần làm gì để phòng tránh?

WHO báo động khẩn về Ebola, đáng ngại đến đâu, cần làm gì để phòng tránh?

VOV.VN - Đợt dịch hiện nay ở Cộng hòa Dân chủ Congo liên quan tới chủng Bundibugyo, một biến thể Ebola hiếm gặp và nguy hiểm do hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe