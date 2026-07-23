5 loại mỹ phẩm càng dùng nhiều trong mùa nóng càng dễ hại da

Sữa rửa mặt làm sạch sâu hoặc chứa hoạt chất mạnh

Sữa rửa mặt làm sạch sâu chứa AHA, BHA hoặc salicylic acid giúp kiểm soát dầu và làm sạch lỗ chân lông, nhưng nếu dùng quá thường xuyên trong mùa nóng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến da khô, nhạy cảm và tiết nhiều dầu hơn để bù ẩm. Điều này dễ gây mất cân bằng, bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn. Vì vậy, chỉ nên rửa mặt với tần suất hợp lý để làm sạch da mà vẫn bảo vệ hàng rào ẩm tự nhiên.

Kem dưỡng có kết cấu dày, nhiều dầu

Kem dưỡng có kết cấu dày, giàu dầu phù hợp với mùa lạnh nhưng dễ gây bí da, khó thẩm thấu khi thời tiết nóng, đặc biệt ở người có da dầu hoặc dễ nổi mụn. Vào mùa hè, nên ưu tiên các sản phẩm dạng gel hoặc lotion mỏng nhẹ, đồng thời giảm tần suất dùng kem dưỡng đặc để da thông thoáng mà vẫn đủ độ ẩm.

Một số loại mỹ phẩm càng dùng nhiều trong mùa nóng càng dễ hại da

Mặt nạ dưỡng ẩm chuyên sâu hoặc mặt nạ ngủ

Mặt nạ cấp ẩm và phục hồi da mang lại nhiều lợi ích nhưng không nên dùng quá thường xuyên trong mùa nóng, nhất là các loại có kết cấu dày. Việc bổ sung dưỡng chất quá mức có thể khiến da bí bách, bít tắc lỗ chân lông và tăng nguy cơ nổi mụn. Thay vì đắp liên tục, nên giãn tần suất sử dụng để da thông thoáng và hạn chế tích tụ dưỡng chất.

Tẩy tế bào chết dạng hạt hoặc peel nồng độ cao

Tẩy tế bào chết giúp tái tạo da nhưng nếu lạm dụng các sản phẩm dạng hạt hoặc peel nồng độ acid cao có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ da. Trong mùa nóng, da sau tẩy chết dễ nhạy cảm với tia UV, mất nước và kích ứng. Vì vậy, nên giảm tần suất sử dụng hoặc chọn sản phẩm dịu nhẹ để bảo vệ làn da.

Retinol nồng độ cao

Retinol giúp cải thiện nếp nhăn và chống lão hóa nhưng cũng khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng. Trong mùa nóng, dùng retinol quá thường xuyên hoặc nồng độ cao có thể gây khô, bong tróc, kích ứng và tăng nguy cơ tăng sắc tố. Vì vậy, nên giảm tần suất hoặc dùng nồng độ thấp hơn, đồng thời chống nắng đầy đủ. Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau xanh, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, làm sạch da nhẹ nhàng và hạn chế sử dụng quá nhiều lớp mỹ phẩm sẽ giúp làn da khỏe mạnh hơn trong mùa hè.