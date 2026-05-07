Mận đang vào mùa, ăn bao nhiêu quả mỗi ngày thì tốt nhất cho sức khỏe

Thứ Năm, 14:00, 07/05/2026
VOV.VN - Mận có nhiều lợi ích đối với sức khỏe lại đang vào mùa ở Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết nên ăn bao nhiêu loại quả này mỗi ngày mới là tốt nhất.

Nên ăn bao nhiêu quả mận mỗi ngày để tốt nhất cho sức khỏe

Ăn mận mang lại nhiều lợi ích sức khỏe ấn tượng nhờ nguồn dinh dưỡng đa dạng, đặc biệt là khả năng hỗ trợ tiêu hóa vượt trội nhờ sự kết hợp giữa chất xơ và sorbitol giúp nhuận tràng tự nhiên.

Với hàm lượng Kali dồi dào và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như polyphenol, mận giúp bảo vệ tim mạch, kiểm soát huyết áp và giảm viêm hiệu quả. Dù có vị ngọt, mận lại có chỉ số đường huyết thấp, hỗ trợ ổn định đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường tuýp 2.

Ngoài ra, các vitamin A và C trong mận không chỉ giúp tăng cường thị lực, làm đẹp da bằng cách thúc đẩy collagen mà còn góp phần cải thiện mật độ xương, giúp hệ xương khớp chắc khỏe hơn mỗi ngày.

Nên ăn 4-5 quả mận mỗi ngày để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất đối với sức khỏe mà không dẫn đến bất kỳ tác dụng phụ nào. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, việc ăn mận mỗi ngày với lượng bao nhiêu là tốt nhất cho sức khỏe vẫn là thắc mắc chung của nhiều người. Theo Times of India, bạn chỉ nên ăn 4-5 quả mận mỗi ngày để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất đối với sức khỏe mà không dẫn đến bất kỳ tác dụng phụ nào.

Để mận phát huy tối đa công dụng, bạn có thể chia nhỏ khẩu phần: Ví dụ dùng 2-3 quả vào bữa sáng và phần còn lại vào các bữa phụ. Cách ăn này giúp cơ thể hấp thụ tốt dưỡng chất mà không gây ra tác dụng phụ ngoài ý muốn.

Ngoài ra, lượng mận phù hợp mỗi ngày cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như tình trạng sức khỏe, kích cỡ cơ thể cũng như mức độ hoạt động của từng người.

Tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều mận

Ăn quá nhiều mận không tốt cho thận vì trong mận có chất oxalate. Oxalate kết hợp với canxi trong cơ thể tạo thành tinh thể oxalate, lắng đọng trong thận và hình thành sỏi. Mận chứa một lượng oxalate nhất định, nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người có cơ địa dễ bị sỏi.

Do chứa hàm lượng axit cao, ăn quá nhiều mận có thể làm mòn men răng, khiến răng trở nên nhạy cảm, ố vàng và dễ sâu hơn. Tác động này đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em, vốn có lớp men răng mỏng và dễ bị tổn thương.

Mận có tính nóng, do đó ăn quá nhiều có thể gây nóng trong người, nhiệt miệng, mẩn ngứa...Vì vậy chỉ nên ăn một số lượng mận vừa đủ mỗi ngày, đặc biệt là đối với những người có cơ địa nóng trong.

Do chất xơ trong mận cần một khoảng thời gian nhất định để chuyển hóa, việc tiêu thụ quá nhiều cùng lúc có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa, dẫn đến tình trạng chướng bụng. Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, các chuyên gia khuyên nên ăn mận một cách từ tốn, nhai kỹ và bổ sung đủ nước nhằm tối ưu hóa hoạt động của đường ruột.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
