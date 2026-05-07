Vì sao hồng xiêm được xem là “quả bổ” cho sức khỏe?

Giá trị dinh dưỡng của hồng xiêm

Ngoài khả năng cung cấp năng lượng cho cơ thể, hồng xiêm còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho hoạt động hàng ngày. Theo Đông y, loại quả này có vị ngọt, tính mát, giúp giải nhiệt, nhuận tràng. Trong khi đó, các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận nhiều lợi ích đáng chú ý của hồng xiêm đối với sức khỏe.

Bổ sung năng lượng nhanh cho cơ thể

Hồng xiêm chứa lượng đường tự nhiên và carbohydrate khá dồi dào, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng sau khi ăn. Khi cảm thấy đói hoặc mệt mỏi, đây được xem là lựa chọn lành mạnh hơn so với bánh kẹo ngọt hay nước giải khát có gas. Việc bổ sung năng lượng kịp thời cũng giúp hạn chế nguy cơ hạ đường huyết do cơ thể suy kiệt.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Trong dân gian, hồng xiêm xanh thường được dùng để hỗ trợ cải thiện tiêu chảy nhờ chứa nhiều tanin - hoạt chất tạo vị chát có khả năng làm săn niêm mạc ruột. Ngược lại, hồng xiêm chín lại giàu chất xơ, giúp nhuận tràng và giảm tình trạng táo bón. Nhờ đó, loại quả này góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hồng xiêm không chỉ là loại trái cây ngọt thơm, dễ ăn mà còn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe

Có lợi cho hệ thần kinh

Một số nghiên cứu cho thấy hồng xiêm chín có thể hỗ trợ làm dịu thần kinh, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Những người thường xuyên mất ngủ, lo âu hoặc tinh thần căng thẳng có thể cải thiện tâm trạng khi ăn loại quả này với lượng hợp lý.

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Hàm lượng kali trong hồng xiêm giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp, đặc biệt có lợi với người bị cao huyết áp. Với người khỏe mạnh, việc bổ sung kali cũng góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp trong tương lai. Tuy nhiên, hồng xiêm không thể thay thế thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Tốt cho xương và răng

Trong 100g hồng xiêm chín có chứa khoảng 21mg canxi - khoáng chất quan trọng đối với hệ xương và răng. Việc bổ sung canxi từ thực phẩm tự nhiên như hồng xiêm giúp trẻ phát triển chiều cao, đồng thời hỗ trợ người lớn phòng ngừa nguy cơ loãng xương.

Hỗ trợ bảo vệ thị lực

Hồng xiêm chứa nhiều vitamin A - dưỡng chất cần thiết cho đôi mắt. Bên cạnh đó, vitamin C và vitamin E trong loại quả này còn có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào võng mạc trước các tác động gây hại. Điều này đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi có thị lực suy giảm.

Góp phần phòng ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa trong hồng xiêm có thể giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có ung thư. Một số nghiên cứu cho rằng loại trái cây này hỗ trợ hạn chế nguy cơ ung thư miệng, ung thư phổi và ung thư đại tràng.

Tăng cường đề kháng, chống viêm

Tanin trong hồng xiêm có đặc tính kháng viêm, hỗ trợ làm giảm nguy cơ viêm đường tiêu hóa, viêm dạ dày hay hội chứng ruột kích thích. Ngoài ra, vitamin C còn giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh.

Ngoài ra, hồng xiêm còn giúp hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm nguy cơ thiếu máu nhờ chứa magie, folate và sắt, đồng thời có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ đào thải độc tố khỏi cơ thể.

Lưu ý khi ăn hồng xiêm

Dù bổ dưỡng, hồng xiêm không nên ăn quá nhiều vì dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng hoặc tiêu chảy do chứa nhiều chất xơ. Người bị táo bón nên chọn quả chín kỹ, tránh ăn quả xanh còn vị chát. Ngoài quả chín, hạt, lá và vỏ cây hồng xiêm cũng được dân gian dùng làm bài thuốc hỗ trợ lợi tiểu, hạ sốt, trị ho và cảm lạnh, song cần sử dụng thận trọng.