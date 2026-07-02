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5 loại thực phẩm vạn người mê, ăn nhiều "phá gan” nhanh hơn cả rượu bia, thuốc lá

Thứ Năm, 14:00, 02/07/2026
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VOV.VN - Nói đến các tác nhân tàn phá lá gan, hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến rượu, bia hay thuốc lá. Tuy nhiên, các bác sĩ y khoa và chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng, có những thói quen ăn uống hàng ngày cũng nguy hiểm không kém.

Đồ ăn nhanh, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ tái chế

Gà rán, khoai tây chiên, hay đồ xào ngập dầu chứa lượng lớn chất béo chuyển hóa (transfat) và chất độc acrylamide do bị đun nóng ở nhiệt độ cao. Khi đi vào cơ thể, transfat bám chặt vào tế bào gan, gây tích tụ triglyceride và khởi phát hội chứng gan nhiễm mỡ. Quá trình dầu mỡ bị tái chế liên tục còn sinh ra vô số gốc tự do tàn phá màng tế bào, kích hoạt phản ứng viêm mãn tính dẫn đến xơ gan và làm tăng cholesterol xấu gây áp lực cho hệ tuần hoàn gan.

Các loại thịt chuyển hóa, đồ nướng cháy xém bám khói độc

Xúc xích, lạp xưởng, thịt hun khói hay thịt nướng chứa hàm lượng muối và chất bảo quản Nitrite cực cao. Khi nướng trực tiếp trên than, mỡ cháy sinh ra khói độc chứa Benzopyrene - chất gây ung thư nhóm 1 bám ngược vào thực phẩm.

Dung nạp nhóm này buộc gan phải vắt kiệt enzyme để giải độc. Ngoài ra, chất bảo quản khi vào gan sẽ biến đổi thành Nitrosamine gây đột biến DNA, kết hợp với các mảng cháy xém chứa amin dị vòng gây hoại tử tế bào và làm xơ hóa các mạch máu nuôi gan.

5 loai thuc pham van nguoi me, an nhieu pha gan nhanh hon ca ruou bia, thuoc la hinh anh 1
Xúc xích, lạp xưởng, thịt hun khói hay thịt nướng chứa hàm lượng muối và chất bảo quản Nitrite cực cao.

Thực phẩm đã bị nấm mốc, chớm hỏng (đặc biệt là các hạt ngũ cốc)

Nhiều người có thói quen chà rửa lạc (đậu phộng), gạo, ngô bị mốc để ăn tiếp mà không biết chúng chứa Aflatoxin – độc tố vi nấm mạnh gấp 68 lần asen, tác nhân gây ung thư gan hàng đầu.

Độc chất này cực kỳ bền nhiệt, không bị tiêu hủy dù nấu chín ở 100°C hay chiên xào. Chỉ một lượng microgam Aflatoxin cũng đủ gây hoại tử tế bào gan cấp tính. Do có tính tích lũy không thể đào thải, chúng bẻ gãy cấu trúc DNA, làm tê liệt màng lọc của gan và tăng nguy cơ ung thư gan lên gấp nhiều lần, nhất là ở người nhiễm virus viêm gan B, C.

Đồ ngọt, bánh kẹo và nước ngọt chứa đường fructose cao

Không phải mỡ, chính đường Fructose liều cao có trong nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo mới là "sát thủ thầm lặng" phá gan nhanh nhất vì Fructose chỉ có thể chuyển hóa duy nhất tại gan.

Khi nạp quá nhiều đồ ngọt, gan bị quá tải và bắt buộc phải chuyển hóa Fructose thành axit béo, gây gan nhiễm mỡ cấp độ nặng. Tình trạng này làm gia tăng sự kháng insulin, thúc đẩy tiến trình xơ gan, tiểu đường tuýp 2, đồng thời sinh ra nhiều axit uric gây bệnh gút và viêm nhu mô gan sâu.

Nội tạng động vật nấu không kỹ

Nội tạng động vật là nơi tập trung và tồn dư nhiều độc tố, kim loại nặng, hóa chất chăn nuôi chưa kịp đào thải của con vật, đồng thời chứa hàm lượng Cholesterol và Purin cực cao làm tăng mỡ máu, tạo gánh nặng chuyển hóa mỡ cho gan.

Đặc biệt, ăn nội tạng nấu tái (như cháo lòng, tiết canh) có nguy cơ cao nhiễm sán lá gan. Loại ký sinh trùng này trực tiếp đục khoét đường mật, gây tắc nghẽn ứ mật, áp xe gan và hình thành các dải xơ cơ học phá hủy gan từ bên trong.

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CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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