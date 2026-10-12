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5 món ăn sáng giúp phụ nữ sau 50 tuổi bổ sung chất chống oxy hóa

Thứ Hai, 15:10, 12/10/2026
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VOV.VN - Sau tuổi 50, phụ nữ nên chú trọng bữa sáng giàu dinh dưỡng, kết hợp trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và protein để bổ sung vitamin, khoáng chất cùng các chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe khi lão hóa.

 

Cháo đậu đen với hạt và trái cây

Đậu đen giàu anthocyanin, polyphenol, protein thực vật và chất xơ, đặc biệt ở lớp vỏ sẫm màu. Có thể nấu đậu cùng gạo lứt hoặc yến mạch, thêm óc chó, hạnh nhân, hạt bí và trái cây tươi để tăng dinh dưỡng. Nếu thích món mặn, có thể ăn kèm trứng hoặc thịt nạc, đồng thời luân phiên các loại đậu để bữa sáng thêm đa dạng.

Bánh mì nguyên cám với bơ và trứng

Bánh mì nguyên cám ăn cùng bơ và trứng là bữa sáng nhanh gọn, giàu dưỡng chất. Bánh mì cung cấp chất xơ, bơ chứa chất béo không bão hòa, vitamin E, lutein và zeaxanthin, còn trứng bổ sung protein, vitamin B12 và choline.

Có thể nghiền nửa quả bơ phết lên hai lát bánh mì, ăn kèm một quả trứng luộc hoặc trứng chần. Thêm cà chua, dưa chuột hoặc rau xanh để tăng chất xơ, đồng thời hạn chế nước sốt nhiều muối và đường.

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Bánh mì nguyên cám ăn cùng bơ và trứng là bữa sáng nhanh gọn, giàu dưỡng chất

Cháo yến mạch với việt quất và hạt chia

Yến mạch giàu chất xơ, đặc biệt là beta-glucan, cung cấp năng lượng; việt quất bổ sung anthocyanin và các hợp chất chống oxy hóa. Hạt chia cung cấp thêm chất xơ, protein thực vật và omega-3 ALA.

Có thể nấu yến mạch với nước hoặc sữa không đường, thêm việt quất tươi hoặc đông lạnh và hạt chia. Dùng kèm sữa chua Hy Lạp không đường giúp bổ sung protein, canxi; hạn chế thêm đường hoặc siro vì việt quất đã có vị ngọt tự nhiên.

Khoai lang kèm trứng và rau xanh

Khoai lang cung cấp carbohydrate, trong đó loại ruột vàng hoặc cam giàu beta-carotene – tiền chất của vitamin A, còn khoai lang tím chứa anthocyanin. Các loại rau xanh như cải bó xôi, cải xanh và bông cải xanh bổ sung chất xơ, vitamin C và carotenoid.

Bữa sáng có thể gồm một củ khoai lang luộc hoặc hấp, một quả trứng và một phần rau xanh. Nên ưu tiên trứng luộc, rau luộc hoặc xào ít dầu, đồng thời luân phiên các loại khoai lang để đa dạng dưỡng chất.

Sữa chua không đường với dâu tây và các loại hạt

Sữa chua không đường cung cấp protein, canxi; dâu tây giàu vitamin C và polyphenol, còn óc chó, hạnh nhân hoặc hạt chia bổ sung chất béo không bão hòa, chất xơ và khoáng chất. Có thể kết hợp các nguyên liệu này cho bữa sáng nhanh gọn, ăn kèm yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám để tăng dinh dưỡng. Nên ưu tiên trái cây tươi, hạn chế siro và mứt nhiều đường.

Chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, nhưng không thể ngăn lão hóa chỉ bằng một món ăn. Phụ nữ trên 50 tuổi nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối và vận động thường xuyên để hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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