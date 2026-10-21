5 thực phẩm tốt cho não bộ, có thể bạn vẫn chưa ăn đủ mỗi ngày

Cá béo giàu omega-3

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi giàu omega-3, đặc biệt là DHA và EPA. DHA góp phần duy trì cấu trúc, chức năng tế bào thần kinh, còn EPA tham gia điều hòa phản ứng viêm. Một số nghiên cứu ghi nhận người thường xuyên ăn cá có thể ít gặp tình trạng suy giảm nhận thức hơn, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định ăn cá giúp ngăn ngừa sa sút trí tuệ. Người trưởng thành nên ăn cá khoảng hai bữa mỗi tuần, luân phiên các loại cá và ưu tiên hấp, luộc hoặc nướng thay vì chiên ngập dầu.

Rau lá xanh đậm

Rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn và xà lách cung cấp folate (vitamin B9), vitamin K, lutein cùng chất xơ, góp phần hỗ trợ sức khỏe não bộ. Nghiên cứu của Đại học Rush (Mỹ), công bố trên tạp chí Neurology năm 2018, cho thấy, người lớn tuổi thường xuyên ăn rau lá xanh có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn người ít ăn. Bạn nên bổ sung đa dạng rau xanh vào các bữa ăn, chế biến bằng cách luộc, hấp, nấu canh hoặc xào với lượng dầu vừa phải để tăng cường dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Quả óc chó và các loại quả mọng

Quả óc chó, việt quất và dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước những tổn thương liên quan đến quá trình lão hóa. Quả óc chó còn cung cấp omega-3 có nguồn gốc thực vật và chất béo có lợi, trong khi việt quất, dâu tây giàu flavonoid, hợp chất có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Một số nghiên cứu cho thấy, người thường xuyên ăn các thực phẩm này có thể duy trì khả năng nhận thức tốt hơn, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định chúng giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ. Bạn có thể ăn một nắm nhỏ quả óc chó, khoảng 28g mỗi ngày, kết hợp với quả mọng tươi hoặc dùng cùng sữa chua, yến mạch. Nên ưu tiên trái cây tươi và hạn chế các sản phẩm chứa nhiều đường.

Quả bơ

Quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, vitamin E và lutein. Chất béo có lợi hỗ trợ sức khỏe tim mạch, còn vitamin E và lutein có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào. Một số nghiên cứu bước đầu ghi nhận ăn bơ có thể hỗ trợ khả năng tập trung và nhận thức, nhưng cần thêm bằng chứng để xác định rõ tác dụng đối với não bộ. Bạn có thể ăn khoảng 1/4-1/2 quả bơ mỗi ngày, kết hợp với bánh mì nguyên cám hoặc salad. Do bơ giàu năng lượng, nên ăn với lượng phù hợp và hạn chế thêm đường, sữa đặc.

Cà phê và trà

Cà phê và trà chứa caffeine giúp tăng tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung trong thời gian ngắn. Người trưởng thành khỏe mạnh nên kiểm soát lượng caffeine, không quá 400mg/ngày, hạn chế thêm đường và tránh uống gần giờ ngủ. Dù một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa việc sử dụng vừa phải với nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn, chưa đủ bằng chứng khẳng định hai thức uống này có thể phòng ngừa bệnh. Để duy trì sức khỏe não bộ, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên.