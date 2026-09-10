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Muốn trí nhớ tốt hơn, đừng bỏ qua 5 thực phẩm này

Thứ Năm, 14:59, 10/09/2026
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VOV.VN - Trí nhớ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó chế độ ăn uống cân bằng góp phần cung cấp dưỡng chất cần thiết cho não bộ, hỗ trợ khả năng tập trung và ghi nhớ. Vì vậy, bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất có lợi cho não là cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe trí não.

5 thực phẩm bổ não giúp tăng trí nhớ, nên dùng thường xuyên

Cá béo (Omega-3)

Cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi giàu omega-3, đặc biệt là DHA, thành phần quan trọng của tế bào não và hệ thần kinh. Bổ sung omega-3 qua chế độ ăn có thể góp phần duy trì chức năng não và sức khỏe nhận thức. Ngoài cá, omega-3 còn có trong hạt lanh, hạt chia và óc chó nhưng dạng omega-3 từ thực vật khác với DHA có sẵn trong cá.

Quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi và mâm xôi đen giàu vitamin, polyphenol và flavonoid, các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào. Một số nghiên cứu cho thấy flavonoid trong quả mọng có thể góp phần duy trì chức năng nhận thức và trí nhớ. Bổ sung nhóm quả này vào chế độ ăn giúp tăng cường vitamin, chất chống oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe não bộ.

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Dâu tây, việt quất, mâm xôi và mâm xôi đen giàu vitamin

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn, cải ngọt và bông cải xanh giàu folate, vitamin C, vitamin K và lutein, những dưỡng chất có vai trò đối với sức khỏe não bộ. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy ăn nhiều rau lá xanh có liên quan đến khả năng duy trì chức năng nhận thức tốt hơn ở người lớn tuổi. Vì vậy, thường xuyên bổ sung nhóm rau này giúp tăng cường vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho chế độ ăn.

Hạt

Óc chó, hạnh nhân, hạt chia và hạt lanh giàu chất béo không bão hòa, vitamin E, magie và omega-3, những dưỡng chất có lợi cho hoạt động của não bộ. Óc chó nổi bật với omega-3 dạng ALA, trong khi hạnh nhân giàu vitamin E, giúp chống oxy hóa và bảo vệ tế bào. Có thể thêm một lượng vừa phải các loại hạt vào bữa phụ, salad, sữa chua hoặc ngũ cốc, nhưng cần kiểm soát khẩu phần vì chúng chứa nhiều năng lượng.

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Óc chó, hạnh nhân, hạt chia và hạt lanh giàu chất béo không bão hòa, vitamin E...

Ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch, gạo lứt, quinoa và ngũ cốc nguyên hạt giàu carbohydrate phức hợp, chất xơ và vitamin nhóm B, giúp cung cấp năng lượng ổn định, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì cảm giác no. Vitamin nhóm B còn tham gia chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh, góp phần duy trì sức khỏe não bộ.

Cơ chế hoạt động của thực phẩm bổ não đối với trí nhớ

Các dưỡng chất trong thực phẩm hỗ trợ não bộ qua nhiều cơ chế, từ duy trì tế bào thần kinh, chuyển hóa năng lượng đến bảo vệ tế bào. Omega-3 góp phần cấu tạo màng tế bào và truyền tín hiệu thần kinh; chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương do stress oxy hóa; vitamin E và magie hỗ trợ chuyển hóa và hoạt động của hệ thần kinh. Vì vậy, thay vì kỳ vọng một thực phẩm có thể trực tiếp “tăng trí nhớ”, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dưỡng chất để chăm sóc não bộ và sức khỏe tổng thể.

Lưu ý khi lựa chọn thực phẩm bổ não cho chế độ ăn uống hàng ngày

Để hỗ trợ sức khỏe não bộ, nên ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến và có nguồn gốc rõ ràng; xây dựng khẩu phần đa dạng với cá, rau xanh, trái cây, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, kiểm soát căng thẳng và hạn chế rượu bia, thuốc lá cũng rất quan trọng.

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Suy giảm trí nhớ ở người trẻ: Nguyên nhân và 7 cách cải thiện hiệu quả

VOV.VN - Tình trạng hay quên, khó tập trung và suy giảm trí nhớ ở người trẻ đang ngày càng phổ biến, chủ yếu liên quan đến áp lực cuộc sống, thiếu ngủ và lối sống thiếu lành mạnh. Nhận biết sớm nguyên nhân và có biện pháp cải thiện phù hợp sẽ giúp bảo vệ sức khỏe não bộ và nâng cao khả năng ghi nhớ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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