Bệnh sởi ở người lớn: Triệu chứng, biến chứng và cách phòng ngừa

Thứ Tư, 08:39, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh sởi ở người lớn đang có xu hướng gia tăng với nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các chuyên gia cảnh báo, triệu chứng sởi ở người lớn thường dễ bị bỏ qua, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng nặng. Tiêm vaccine vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Người nhà chị N.T.B cho biết, khoảng 10 ngày trước khi khởi phát bệnh, cháu gái sống cùng chị N.T.B mắc sởi và đã điều trị khỏi. Tuy nhiên, chị B không thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Cách thời điểm nhập viện 4 ngày, chị bắt đầu sốt cao 38,5–39°C nhưng tự mua thuốc hạ sốt điều trị tại nhà.

benh soi o nguoi lon trieu chung, bien chung va cach phong ngua hinh anh 1
Chị N.T.B đang điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (Ảnh: BVCC)

Sau 3 ngày, bệnh diễn biến nặng hơn với các biểu hiện ho khan, đau họng, mệt mỏi, nôn nhiều. Ban sởi xuất hiện từ vùng mặt rồi lan ra toàn thân, kèm theo tiêu chảy trên 10 lần mỗi ngày. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh và chẩn đoán mắc sởi. Tuy nhiên sau 4 ngày điều trị không đỡ nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục 39–40°C, ban sởi toàn thân ở ngày thứ 8, ho nhiều, tức ngực khó thở SpO2: 92% (khí phòng), viêm và xuất huyết kết mạc hai mắt. Bệnh nhân nôn 3–4 lần/ngày, bụng chướng nhẹ, tiêu chảy phân toàn nước, 7–8 lần/ngày dẫn đến dấu hiệu mất nước. Xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm CRP tăng cao (43,8 mg/L) và dương tính với virus sởi.

Bác sĩ Đỗ Thị Tiền, Khoa Vi rút – Ký sinh trùng cho biết, đây là trường hợp sởi điển hình ở người lớn nhưng diễn biến nặng do biến chứng tiêu hóa, gây rối loạn điện giải và biến chứng đường hô hấp. Người bệnh cần được điều trị tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng hô hấp và phòng ngừa bội nhiễm.

Bệnh nhân đã được điều trị hạ sốt, bù nước và điện giải bằng đường truyền tĩnh mạch phối hợp với đường uống, kháng sinh kiểm soát nhiễm khuẩn đường hô hấp, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và dinh dưỡng. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt: bệnh nhân đã hết sốt, tiêu chảy được kiểm soát, các triệu chứng hô hấp giảm dần: đỡ ho, đỡ khó thở, tỉnh táo và ăn uống tốt, hiện đang trong giai đoạn hồi phục.

Ngoài trường hợp trên, hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 2 bệnh nhân mắc sởi nữa, trong đó có 1 trường hợp chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Thực tế này tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của tiêm chủng trong phòng ngừa sởi.

Bác sĩ CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: tiêm vaccine vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Người lớn không rõ tiền sử tiêm chủng nên chủ động tiêm phòng.

Đặc biệt, phụ nữ cần hoàn tất việc tiêm ngừa sởi ít nhất 3 tháng trước khi mang thai để bảo vệ cả mẹ và con vì vắc xin sởi là vaccine sống giảm độc lực, nên chống chỉ định cho phụ nữ mang thai. Khi tiếp xúc với người mắc sởi, nhất là trẻ nhỏ, cần thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, ho, viêm kết mạc, phát ban, người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đinh Trang/VOV2
Tin liên quan

Cây thuốc trường thọ không trồng vẫn mọc khắp vườn, ăn vào mát lành, bổ đủ đường
Cây thuốc trường thọ không trồng vẫn mọc khắp vườn, ăn vào mát lành, bổ đủ đường

VOV.VN - Rau sam từ lâu đã được biết đến nhờ khả năng sinh tồn mãnh liệt và hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ đậm đặc. Việc bổ sung rau sam vào thực đơn không chỉ giúp đổi vị cho bữa cơm gia đình mà còn là cách thông minh để bạn nạp vào cơ thể những dưỡng chất "vàng" giúp đẩy lùi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Cây thuốc trường thọ không trồng vẫn mọc khắp vườn, ăn vào mát lành, bổ đủ đường

Cây thuốc trường thọ không trồng vẫn mọc khắp vườn, ăn vào mát lành, bổ đủ đường

VOV.VN - Rau sam từ lâu đã được biết đến nhờ khả năng sinh tồn mãnh liệt và hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ đậm đặc. Việc bổ sung rau sam vào thực đơn không chỉ giúp đổi vị cho bữa cơm gia đình mà còn là cách thông minh để bạn nạp vào cơ thể những dưỡng chất "vàng" giúp đẩy lùi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép giác mạc tại tỉnh Quảng Ninh
Lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép giác mạc tại tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 14/4, Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí phối hợp với các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Mắt Trung ương lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép giác mạc tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc từng bước triển khai kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa.

Lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép giác mạc tại tỉnh Quảng Ninh

Lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép giác mạc tại tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 14/4, Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí phối hợp với các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Mắt Trung ương lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép giác mạc tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc từng bước triển khai kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa.

7 đồ uống thanh nhiệt giúp bạn nhẹ nhõm, khoẻ khoắn trong ngày nóng bức
7 đồ uống thanh nhiệt giúp bạn nhẹ nhõm, khoẻ khoắn trong ngày nóng bức

VOV.VN - Ngày hè nóng bức, chúng ta có xu hướng dùng đồ uống mát, nhưng không phải thức uống nào đem lại cảm giác dễ chịu cũng thanh nhiệt, bổ dưỡng.

7 đồ uống thanh nhiệt giúp bạn nhẹ nhõm, khoẻ khoắn trong ngày nóng bức

7 đồ uống thanh nhiệt giúp bạn nhẹ nhõm, khoẻ khoắn trong ngày nóng bức

VOV.VN - Ngày hè nóng bức, chúng ta có xu hướng dùng đồ uống mát, nhưng không phải thức uống nào đem lại cảm giác dễ chịu cũng thanh nhiệt, bổ dưỡng.

