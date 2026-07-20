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6 loại quả bình dân dùng thường xuyên giúp eo thon, dáng khỏe lại ít người biết

Thứ Hai, 14:00, 20/07/2026
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VOV.VN - Việc bổ sung các loại trái cây giúp giảm cân vào thực đơn hàng ngày là một phương pháp tự nhiên, vừa thỏa mãn cơn thèm ngọt, vừa hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả nhờ hàm lượng chất xơ và vitamin dồi dào. Vậy ăn trái cây gì để giảm cân nhanh và an toàn?

Bưởi

Bưởi luôn đứng đầu trong danh sách các loại trái cây giảm cân nhờ chứa lượng nước lớn và các enzyme đặc biệt giúp kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc ăn một nửa quả bưởi trước bữa ăn có thể làm giảm đáng kể mức insulin, từ đó hạn chế việc cơ thể tích trữ chất béo thừa.

Hàm lượng calo của bưởi cực kỳ thấp rất phù hợp cho người ăn kiêng. Về lâu dài, ăn bưởi còn góp phần ngăn ngừa các bệnh mạn tính, thoái hóa thần kinh và tim mạch. 

Thanh long

Thanh long (cả loại ruột trắng và ruột đỏ) là loại trái cây giải nhiệt tuyệt vời chứa đến 80% là nước và hàm lượng chất xơ cực kỳ cao. Chất xơ trong thanh long giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, làm sạch đường ruột và giữ cho dạ dày no lâu, hạn chế tối đa cảm giác thèm ăn vặt.

Đặc biệt, thanh long ruột đỏ còn chứa chất chống oxy hóa anthocyanin mạnh mẽ, giúp bảo vệ hệ tim mạch và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

6 loai qua binh dan dung thuong xuyen giup eo thon, dang khoe lai it nguoi biet hinh anh 1
Việc bổ sung các loại trái cây giúp giảm cân vào thực đơn hàng ngày là một phương pháp tự nhiên, vừa thỏa mãn cơn thèm ngọt.

Quả ổi

Ổi là loại trái cây cực kỳ bình dân tại Việt Nam nhưng lại sở hữu lượng vitamin C cao gấp 4 lần quả cam, giúp kích thích quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn. Với lượng calo rất thấp và lượng chất xơ dồi dào, ổi giúp bạn thỏa mãn cơn thèm nhai mà không lo ngại vấn đề tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng.

Thường xuyên ăn ổi cả vỏ (đã rửa sạch) vào bữa phụ chiều sẽ giúp bạn duy trì mức năng lượng ổn định, hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Đu đủ chín

Đu đủ chín là câu trả lời hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một loại quả vừa ngọt mát, vừa hỗ trợ giảm cân lại cực kỳ bổ cho hệ tiêu hóa. Loại quả này chứa enzyme papain tự nhiên có khả năng phân hủy protein và các chất béo khó tiêu, giúp bạn đánh bay chứng đầy hơi và làm phẳng bụng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, hàm lượng beta-carotene (tiền vitamin A) dồi dào trong đu đủ chín còn giúp đôi mắt sáng khỏe và hỗ trợ phục hồi làn da hồng hào từ bên trong.

Dưa hấu

Dưa hấu Việt Nam nổi tiếng với vị ngọt thanh, mọng nước và là "cứu cánh" hoàn hảo để lấp đầy chiếc bụng đói vào những ngày nắng nóng. Axit amin arginine có trong dưa hấu đã được chứng minh giúp cơ thể tăng tốc độ đốt cháy các mô mỡ và cải thiện hiệu suất khi bạn tập luyện thể thao. Ăn vài lát dưa hấu ướp lạnh không chỉ giúp bạn quên đi cơn thèm trà sữa mà còn giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố và làm mát gan rất tốt.

Chuối 

Chuối là nguồn cung cấp kali và chất xơ kháng tinh bột tuyệt vời giúp bạn duy trì năng lượng dẻo dai cho cả ngày dài. Chất béo trong chuối gần như bằng không, trong khi lượng kali dồi dào giúp ngăn ngừa tình trạng tích nước, giảm hiện tượng sưng phù ở chân và bắp tay. Ăn một quả chuối trước buổi tập gym hoặc chạy bộ 30 phút sẽ giúp cơ bắp không bị mỏi, thúc đẩy quá trình đốt mỡ thừa diễn ra mạnh mẽ và bền bỉ hơn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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