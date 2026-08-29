6 nhóm người nên ăn củ dền để bổ sung dưỡng chất

Người thường xuyên tập thể dục, chơi thể thao

Củ dền giàu nitrate tự nhiên, khi chuyển hóa tạo nitric oxide, hỗ trợ giãn mạch và lưu thông máu. Vì vậy, loại củ này thường được bổ sung trong chế độ ăn của người tập luyện, nhất là các môn sức bền. Tuy nhiên, hiệu quả tùy thể trạng, cường độ vận động và chế độ dinh dưỡng.

Người dễ táo bón hoặc muốn hỗ trợ tiêu hóa

Củ dền giàu chất xơ, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Người dễ táo bón có thể kết hợp củ dền với rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt để tăng chất xơ trong khẩu phần. Nên ưu tiên ăn củ dền nguyên củ thay vì chỉ uống nước ép để giữ lại lượng chất xơ. Khi tăng chất xơ, cần thực hiện từ từ và uống đủ nước để hạn chế đầy hơi, chướng bụng.

Củ dền giàu chất xơ, folate, kali, mangan, nitrate tự nhiên và các hợp chất thực vật

Người lớn tuổi muốn hỗ trợ sức khỏe não bộ

Quá trình lão hóa có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu lên não. Nitrate trong củ dền được chuyển hóa thành nitric oxide, góp phần hỗ trợ giãn mạch và lưu thông máu. Vì vậy, người lớn tuổi có thể bổ sung củ dền cùng các loại rau củ khác để đa dạng dưỡng chất. Tuy nhiên, không nên xem đây là biện pháp phòng ngừa suy giảm nhận thức hay sa sút trí tuệ. Duy trì sức khỏe não bộ cần kết hợp ăn uống cân đối, vận động, ngủ đủ và kiểm soát bệnh nền.

Người muốn kiểm soát cân nặng

Củ dền chứa nhiều nước, ít chất béo và có chất xơ, giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn và năng lượng nạp vào. Có thể dùng củ dền trong salad, luộc, hấp hoặc kết hợp với các thực phẩm khác để đa dạng bữa ăn.

Tuy nhiên, củ dền không trực tiếp giúp giảm cân. Kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc vào chế độ ăn, tổng năng lượng nạp vào, vận động và giấc ngủ.

Người mắc các chứng viêm mạn tính

Màu đỏ tím của củ dền đến từ betalain, nhóm sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa và được nghiên cứu về khả năng chống viêm. Bổ sung củ dền cùng các loại rau củ khác giúp đa dạng khẩu phần ăn.

Tuy nhiên, củ dền chỉ có vai trò hỗ trợ dinh dưỡng, không thay thế thuốc điều trị viêm mạn tính. Người bệnh cần dùng thuốc và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý tăng lượng củ dền hay dùng nước ép cô đặc để thay thuốc.

Người muốn bổ sung folate và vi chất từ thực phẩm

Củ dền giúp đa dạng nguồn vitamin và khoáng chất, trong đó có folate, mangan, đồng và kali. Folate đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp vật liệu di truyền và phân chia tế bào.

Để có khẩu phần cân đối, nên kết hợp củ dền với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và nguồn đạm phù hợp thay vì phụ thuộc vào một thực phẩm.