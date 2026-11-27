Các loại nước thảo dược phổ biến, có lợi cho sức khỏe

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều catechin, trong đó có EGCG, cùng caffeine và L-theanine. Catechin là nhóm hợp chất có khả năng chống oxy hóa, đã được ghi nhận trong các nghiên cứu thực nghiệm. Trong khi đó, caffeine tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp tăng sự tỉnh táo và tập trung.

Trà hoa cúc

Hoa cúc chứa nhiều hợp chất thực vật như apigenin, luteolin, quercetin và một số thành phần trong tinh dầu, điển hình là α-bisabolol, chamazulene. Trong đó, apigenin và các polyphenol khác được nghiên cứu về hoạt tính sinh học.

Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy chiết xuất hoa cúc có thể góp phần làm giảm triệu chứng lo âu. Tuy nhiên, cần thêm bằng chứng để xác định rõ hiệu quả và mức độ tác động của loại trà này đối với sức khỏe tinh thần.

Trà gừng

Gừng chứa các hợp chất hoạt tính như gingerol, shogaol và zingerone, tập trung chủ yếu ở phần thân rễ. Gingerol là thành phần đặc trưng của gừng tươi, trong khi shogaol thường hình thành nhiều hơn khi gừng được làm khô hoặc gia nhiệt.

Các hợp chất này được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn. Một số nghiên cứu cho thấy chế phẩm từ gừng có thể giúp cải thiện tình trạng buồn nôn, nhất là trong thai kỳ. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thường xuyên.

Trà atiso

Trà atiso chứa các hợp chất phenolic, nổi bật là acid chlorogenic và một số flavonoid. Theo Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA), chế phẩm từ lá atiso được công nhận dựa trên kinh nghiệm sử dụng truyền thống trong hỗ trợ cải thiện một số triệu chứng khó tiêu như đầy bụng, chướng hơi và cảm giác căng tức.

Bên cạnh đó, cynarin trong atiso cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chức năng gan và chuyển hóa lipid. Tuy nhiên, những tác dụng này không đồng nghĩa với việc uống trà atiso có thể điều trị bệnh gan hoặc rối loạn mỡ máu.

Trà bạc hà

Bạc hà chứa các hợp chất hoạt tính như menthol, menthone, acid rosmarinic và flavonoid. Trong đó, acid rosmarinic cùng các flavonoid có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Trà bạc hà thường được sử dụng như một thức uống giúp tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, người bị trào ngược dạ dày - thực quản nên thận trọng vì bạc hà có thể làm triệu chứng ở một số người trở nên rõ hơn.

Trà lá tía tô

Lá tía tô chứa nhiều hợp chất thực vật như acid rosmarinic, luteolin, apigenin và perillaldehyde. Trong đó, perillaldehyde tạo nên mùi thơm đặc trưng của loại lá này, còn acid rosmarinic, luteolin và apigenin là những polyphenol được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Các hoạt tính này chủ yếu được ghi nhận qua nghiên cứu thực nghiệm. Vì vậy, chưa thể khẳng định uống trà tía tô thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả phòng ngừa hoặc điều trị bệnh cụ thể.

Trà quế

Quế chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, trong đó nổi bật là cinnamaldehyde, eugenol và các polyphenol. Cinnamaldehyde tạo nên mùi thơm đặc trưng của quế, đồng thời được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn.

Eugenol cùng các polyphenol cũng có hoạt tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Nhờ hương vị cay ấm, trà quế có thể tạo cảm giác dễ chịu, hỗ trợ tiêu hóa ở một số người và bổ sung các hợp chất thực vật vào chế độ ăn uống.

Cách sử dụng nước thảo dược an toàn và hiệu quả

Dù có nguồn gốc tự nhiên, nước thảo dược vẫn cần được sử dụng đúng cách để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Nên uống với lượng vừa phải, không dùng thay thế hoàn toàn nước lọc hoặc chế độ ăn cân bằng; hạn chế thêm đường, mật ong và lưu ý nguy cơ tương tác với thuốc ở một số loại. Bên cạnh đó, cần chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và loại bỏ thảo dược bị ẩm mốc, hư hỏng.

Những lưu ý khi sử dụng nước thảo dược

Không phải loại nước thảo dược nào cũng phù hợp với mọi người. Phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính cần thận trọng khi sử dụng, đặc biệt nếu đang dùng thuốc điều trị. Một số thảo dược có thể tương tác với thuốc, làm thay đổi hiệu quả điều trị hoặc gây tác dụng phụ. Vì vậy, nên tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng thường xuyên và không tự ý thay thế thuốc bằng các sản phẩm thảo dược.