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Bất ngờ với loại nước giá bình dân vừa bồi bổ cơ thể vừa dưỡng nhan cực đỉnh

Thứ Bảy, 14:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Vào những ngày hè oi ả, một ly nước ép dưa hấu đỏ mọng, mát lạnh luôn là lựa chọn hàng đầu để đập tan cơn khát. Không chỉ dừng lại ở công dụng giải nhiệt tức thì, nước ép dưa hấu còn được các chuyên gia dinh dưỡng ví như một loại "siêu thực phẩm" cho sức khỏe.

Cấp nước tức thì và giải độc cơ thể hiệu quả

Với thành phần chứa phần lớn là nước cùng các chất điện giải tự nhiên như kali và natri, nước ép dưa hấu là "vũ khí" hoàn hảo để ngăn ngừa tình trạng mất nước của cơ thể khi trời nắng nóng hoặc sau khi vận động mạnh. Thức uống này không chỉ làm mát cơ thể ngay lập tức mà còn kích thích hệ bài tiết hoạt động trơn tru, giúp đào thải các độc tố tích tụ trong thận và bàng quang ra ngoài một cách tự nhiên.

Cung cấp chất điện giải hiệu quả

Nước ép dưa hấu là nguồn cung cấp chất điện giải tuyệt vời, bao gồm magiê và kali. Chất điện giải bị mất qua mồ hôi, do đó khi tập thể dục hoặc đổ mồ hôi trong thời tiết nóng, việc bổ sung chất điện giải rất hữu ích. Chất điện giải rất cần thiết và đóng vai trò trong nhiều quá trình của cơ thể. Trong đó,  magiê giúp cơ bắp và não bộ hoạt động bình thường, còn kali, có trong tất cả các mô cơ thể, giúp tế bào hoạt động bình thường.

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Nước ép dưa hấu còn được các chuyên gia dinh dưỡng ví như một loại "siêu thực phẩm" cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: VTC News).

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp

Nước ép dưa hấu là nguồn cung cấp citrulline dồi dào – một axit amin khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành arginine, giúp kích thích sản sinh oxit nitric làm giãn nở các mạch máu. Quá trình này giúp làm giảm áp lực dòng máu lên thành mạch, hỗ trợ hạ huyết áp hiệu quả cho người cao huyết áp; đồng thời, chất lycopene trong dưa hấu cũng giúp giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Giảm đau nhức, phục hồi cơ bắp

Một lợi ích tuyệt vời của nước ép dưa hấu được các vận động viên ưa chuộng là khả năng làm dịu tình trạng căng cơ và giảm đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện cường độ cao. Tác dụng này có được là nhờ axit amin citrulline thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, cung cấp oxy đến các mô cơ nhanh hơn và tăng tốc độ đào thải axit lactic – nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mỏi và đau cơ.

Kháng viêm, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh mãn tính

Sự kết hợp giữa hai chất chống oxy hóa quyền lực là lycopene và vitamin C trong nước ép dưa hấu mang lại đặc tính kháng viêm tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Việc duy trì thói quen uống nước ép dưa hấu một cách khoa học giúp cơ thể đẩy lùi các phản ứng viêm hệ thống, làm chậm quá trình lão hóa tế bào và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý mãn tính nguy hiểm như viêm khớp, tiểu đường và tim mạch.

Nuôi dưỡng làn da, kích thích mọc tóc

Nước ép dưa hấu là nguồn cung cấp vitamin A và C lý tưởng, hai dưỡng chất đóng vai trò sống còn đối với nhan sắc. Vitamin C kích thích cơ thể sản sinh collagen, giúp làn da duy trì độ đàn hồi, săn chắc và làm mờ các vết thâm sạm; trong khi đó, vitamin A giúp điều tiết lượng dầu thừa, tái tạo tế bào da bị tổn thương và nuôi dưỡng các nang tóc phát triển chắc khỏe, bóng mượt.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Nhờ chứa một lượng chất xơ hòa tan cùng lượng nước dồi dào, nước ép dưa hấu là chất bôi trơn tự nhiên tuyệt vời cho hệ tiêu hóa của bạn. Thức uống này giúp làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột co bóp trơn tru để phòng ngừa và cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả, đồng thời làm sạch đường ruột và tạo môi trường thuận lợi cho các lợi khuẩn phát triển.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Các nghiên cứu khoa học cho thấy chất Lycopene và các hợp chất thực vật khác trong dưa hấu có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do gây tổn thương DNA. Việc hấp thụ Lycopene từ nước ép dưa hấu thường xuyên có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư đường tiêu hóa nguy hiểm, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới và ung thư đại trực tràng.

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Loại quả giá rẻ là “nhà máy dinh dưỡng”, ăn đều đặn cơ thể ngày càng khoẻ đẹp

VOV.VN - Với hương vị ngọt mát, chất thịt mềm mọng và màu sắc vàng cam bắt mắt, đu đủ từ lâu đã trở thành món tráng miệng yêu thích của nhiều gia đình. Không chỉ dừng lại ở một món ăn ngon, loại quả này còn được ví như một "nhà máy dinh dưỡng" nhờ sở hữu lượng vitamin và khoáng chất khổng lồ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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