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7 lợi ích bất ngờ của cà tím đối với sức khỏe

Thứ Bảy, 11:26, 14/11/2026
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VOV.VN - Cà tím giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa nhưng ít calo. Bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và bảo vệ tim mạch. Dưới đây là 7 lợi ích đáng chú ý của cà tím.

 

Chống viêm và chống oxy hóa

Cà tím chứa nasunin, một chất chống oxy hóa thuộc nhóm anthocyanin, tập trung chủ yếu ở phần vỏ tím. Hợp chất này giúp chống lại các gốc tự do, hạn chế oxy hóa lipid và góp phần bảo vệ màng tế bào. Nasunin còn được nghiên cứu về khả năng liên kết với sắt, hạn chế tác động bất lợi của lượng sắt tự do dư thừa. Bổ sung cà tím vào chế độ ăn có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào, nhưng không có nghĩa thực phẩm này có tác dụng thải độc kim loại nặng hay điều trị bệnh.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Cà tím cung cấp nước và chất xơ, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Bổ sung cà tím cùng các loại rau củ khác, kết hợp uống đủ nước có thể cải thiện chức năng tiêu hóa. Tuy nhiên, thực phẩm này không có tác dụng thanh lọc đường ruột hay điều trị viêm ruột và bệnh tự miễn.

7 loi ich bat ngo cua ca tim doi voi suc khoe hinh anh 1
Cà tím giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa nhưng ít calo

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Cà tím ít calo, giàu nước và chất xơ nên phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Chất xơ giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn vặt và giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Tuy nhiên, hiệu quả kiểm soát cân nặng còn phụ thuộc vào chế độ ăn, vận động và cách chế biến; nên hạn chế cà tím chiên nhiều dầu hoặc dùng nhiều nước sốt.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Cà tím ít carbohydrate, giàu chất xơ nên phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, góp phần hạn chế biến động đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, cà tím không có tác dụng hạ đường huyết hay thay thế thuốc điều trị; người bệnh cần kết hợp chế độ ăn cân đối và kiểm soát lượng tinh bột.

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe não bộ

Nasunin trong vỏ cà tím có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy hợp chất này có tiềm năng bảo vệ tế bào thần kinh. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng trên người để khẳng định ăn cà tím giúp cải thiện trí nhớ hoặc phòng ngừa Alzheimer. Vì vậy, nên xem cà tím là một phần của chế độ ăn đa dạng, hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cà tím chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy hợp chất solasodine rhamnosyl glycosides (SRG) trong cà tím có thể tác động đến sự phát triển của tế bào ung thư, trong đó có ung thư đại tràng. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng để khẳng định ăn cà tím giúp tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn ngừa bệnh ở người.

Tăng cường sức khỏe tổng thể

Cà tím cung cấp vitamin B6 và B1, tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, carbohydrate, sản xuất năng lượng, hình thành hemoglobin và duy trì hoạt động của hệ thần kinh, tim mạch. Nhìn chung, với hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, cà tím là thực phẩm nên bổ sung hợp lý vào chế độ ăn đa dạng, kết hợp vận động thường xuyên để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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