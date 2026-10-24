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Thuốc bổ tự nhiên cực sẵn ở chợ, ăn vào bổ não, dưỡng tim lại tốt cho vóc dáng

Thứ Bảy, 05:45, 24/10/2026
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VOV.VN - Với sắc tím đậm đặc trưng cùng hương vị mềm bùi, cà tím là nguyên liệu quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài bình dị ấy là một "kho tàng" dưỡng chất vô cùng phong phú, đã được các chuyên gia dinh dưỡng công nhận là một trong những loại thực phẩm vàng cho sức khỏe.

 

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cà tím chứa lượng kali, chất xơ, vitamin C và vitamin B6 phong phú - tất cả đều đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa thuộc nhóm anthocyanin trong cà tím đã được chứng minh giúp cải thiện lưu lượng máu, hạ huyết áp và làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) cũng như triglyceride trong máu, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Bảo vệ màng tế bào não và cải thiện trí nhớ

Một trong những điểm sáng nhất của cà tím là sự xuất hiện của các chất chống oxy hóa cực mạnh tập trung chủ yếu ở phần vỏ tím, có khả năng bảo vệ màng lipid của tế bào não khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giúp duy trì các luồng tín hiệu thần kinh trơn tru. Nhờ đó, việc ăn cà tím thường xuyên giúp cải thiện trí nhớ, tăng độ tập trung và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

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Cà tím được các chuyên gia dinh dưỡng công nhận là một trong những loại thực phẩm vàng cho sức khỏe.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả

Nhờ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào nhưng lại cực kỳ ít calo, cà tím là thực phẩm lý tưởng cho người đang trong chế độ ăn kiêng. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính mà không lo tích tụ mỡ thừa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Cà tím là lựa chọn tuyệt vời cho người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc muốn phòng ngừa rối loạn chuyển hóa. Chất xơ trong cà tím đi qua hệ tiêu hóa một cách chậm rãi, giúp quá trình hấp thu đường vào máu diễn ra từ từ, tránh tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Bên cạnh đó, các hợp chất polyphenol tự nhiên trong cà tím giúp cải thiện độ nhạy của insulin và thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường.

Ngăn ngừa lão hóa và phòng ngừa bệnh mãn tính

Các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong cà tím giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Điều này không chỉ làm chậm quá trình lão hóa da, giữ cho làn da tươi trẻ hơn mà còn giảm thiểu các tổn thương cấp tế bào -nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hại.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Chất xơ trong cà tím hoạt động như một loại mút xốp tự nhiên, giúp hấp thu nước, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột diễn ra nhịp nhàng. Bổ sung cà tím vào thực đơn hằng ngày giúp phòng ngừa táo bón, duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột và làm sạch đường tiêu hóa. 

Mặc dù cà tím mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, bạn vẫn cần lưu ý một số điểm sau để chế biến và sử dụng an toàn:

- Không nên bỏ vỏ: Vỏ cà tím là nơi tập trung cao nhất chất chống oxy hóa và chất xơ. Vì vậy, hãy rửa sạch và chế biến cả vỏ.

- Hạn chế chiên xào quá nhiều dầu mỡ: Cà tím có kết cấu xốp như bọt biển, rất dễ hút dầu ăn. Chiên cà tím ngập dầu sẽ làm tăng lượng calo và chất béo không lành mạnh. Ưu tiên các phương pháp như nướng, hấp, luộc hoặc bung.

-Kết hợp với các thực phẩm khác: Nên chế biến cà tím với các thực phẩm khác để giảm lượng cà tím tiêu thụ và tăng chất dinh dưỡng.

- Không ăn quá nhiều: Một người lớn không nên dùng quá 250 g cà tím trong một khẩu phần ăn. Không sử dụng liên tục trong vài ngày.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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