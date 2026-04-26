中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ăn cà tím có tốt không? 7 lợi ích khiến bạn bất ngờ

Chủ Nhật, 15:08, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cà tím giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, nhiều nước nhưng ít calo, giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và bảo vệ tim mạch. Dưới đây là 7 lý do nên bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày.

Chống viêm và chống oxy hóa

Cà tím chứa nasunin - chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm, hạn chế tác động của gốc tự do và làm chậm quá trình oxy hóa lipid. Hoạt chất này còn hỗ trợ hấp thụ sắt, góp phần loại bỏ kim loại nặng và bảo vệ màng tế bào, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến stress oxy hóa.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Cà tím chứa nhiều nước và chất xơ, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Chất xơ có vai trò kích thích nhu động ruột, giúp quá trình đào thải diễn ra thuận lợi hơn, từ đó giảm nguy cơ táo bón.

Khi kết hợp với chế độ uống đủ nước, việc bổ sung cà tím thường xuyên có thể góp phần phòng ngừa các rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu hoặc viêm ruột. Đây cũng là thực phẩm phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ duy trì hệ tiêu hóa ổn định.

Cà tím chứa nhiều nước và chất xơ, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa
Cà tím chứa nhiều nước và chất xơ, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Nhờ hàm lượng nước và chất xơ cao nhưng ít calo, cà tím phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Chất xơ giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế thèm ăn và giảm nhu cầu tiêu thụ các thực phẩm giàu năng lượng.

Ngoài ra, cà tím còn cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết, giúp duy trì sức khỏe trong quá trình ăn kiêng. Việc đưa cà tím vào thực đơn có thể hỗ trợ giảm cân theo hướng lành mạnh và bền vững.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Cà tím có chỉ số đường huyết (GI) thấp, phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết. Thực phẩm GI thấp giúp lượng đường trong máu tăng chậm sau bữa ăn, hạn chế tình trạng tăng đột ngột.

Hàm lượng chất xơ trong cà tím cũng góp phần làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp duy trì mức đường huyết ổn định. Vì vậy, đây là lựa chọn phù hợp cho người mắc tiểu đường hoặc có nguy cơ cao.

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe não bộ

Nasunin trong cà tím được cho là có lợi cho não bộ nhờ khả năng giảm viêm và hỗ trợ lưu thông máu. Hoạt chất này giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương, góp phần làm chậm quá trình lão hóa não.

Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa còn hỗ trợ duy trì hoạt động của hệ thần kinh, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Chế độ ăn giàu rau củ, trong đó có cà tím, có thể giúp giảm nguy cơ ung thư nhờ các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận hợp chất solasodine rhamnosyl glycosides (SRG) trong cà tím có khả năng tác động đến tế bào ung thư đại tràng, song vẫn cần thêm bằng chứng để khẳng định.

Tăng cường sức khỏe tổng thể

Cà tím cung cấp vitamin nhóm B, đặc biệt là B6 giúp tạo axit amin, sản xuất protein và hình thành hemoglobin vận chuyển oxy. Ngoài ra, vitamin B1 trong cà tím hỗ trợ trao đổi chất, tốt cho tim và não, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ăn cà tím có tốt không lợi ích của cà tím cà tím tốt cho sức khỏe kiểm soát cân nặng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe