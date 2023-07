8 lợi ích sức khỏe không ngờ của lá quất

Lá quất chứa thuộc tính chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là những chất giúp trung hòa các gốc tự do có hại, là những phân tử không ổn định có thể gây tổn hại cho các tế bào trong một quá trình được gọi là stress oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa này có liên quan đến một loạt các vấn đề sức khỏe, từ lão hóa đến các bệnh khác nhau như ung thư và bệnh tim. Lá quất giống như nhiều chất có nguồn gốc thực vật, được cho là có chứa chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa cụ thể trong lá quất bao gồm flavonoid và polyphenol. Những chất chống oxy hóa này có tác dụng hỗ trợ khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể, giúp duy trì sức khỏe.

Lá quất có chứa đặc tính chống viêm

Viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với chấn thương hoặc bệnh tật, đôi khi có thể trở thành mãn tính và gây ra các vấn đề sức khỏe khác nhau. Lá quất được cho là có chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm tiềm ẩn.

Các hợp chất này bao gồm flavonoid và các chất hóa học thực vật khác, giúp giảm thiểu phản ứng viêm bằng cách ngăn chặn hoạt động của một số enzyme hoặc các con đường truyền tín hiệu liên quan đến viêm. Do đó, chúng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng liên quan đến tình trạng viêm nhiễm như viêm khớp, hen suyễn hoặc bệnh viêm ruột.

Lá quất giúp tăng cường miễn dịch

Lá quất giúp bảo vệ sức khỏe tiêu hóa

Lá quất có chứa các hợp chất có lợi, bao gồm vitamin C, một chất dinh dưỡng với đặc tính tăng cường miễn dịch. Vitamin C hỗ trợ sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp chống nhiễm trùng. Hơn nữa, nó là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào này khỏi các gốc tự do có hại.

Lá quất chữa các vấn đề về tiêu hóa

Trong lĩnh vực y học cổ truyền, lá quất đã được sử dụng như một phương thuốc chữa các vấn đề tiêu hóa khác nhau, như chứng khó tiêu, đau bụng và táo bón. Lá quất thường được pha thành trà, có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa và giúp giảm bớt sự khó chịu.

Lá quất giúp bảo vệ sức khỏe làn da

Lá quất cũng được sử dụng trong quy trình chăm sóc da. Các chất chống oxy hóa và các hợp chất có lợi khác có trong lá có khả năng nuôi dưỡng làn da, chống lại các dấu hiệu lão hóa và giúp giải quyết các vấn đề như mụn trứng cá hoặc sắc tố. Hơn nữa, các đặc tính chống viêm tiềm ẩn của lá có thể giúp giảm viêm da và mẩn đỏ.

Sức khỏe tim mạch

Nhờ các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm tiềm năng mà lá quất gián tiếp góp phần giúp trái tim khỏe mạnh hơn. Chất chống oxy hóa được biết là làm giảm stress oxy hóa, một yếu tố chính trong sự phát triển của các bệnh tim như xơ vữa động mạch. Chứng viêm cũng là một nhân tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, với tình trạng viêm mãn tính có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Lá quất giảm căng thẳng và lo âu

Sức khỏe răng miệng

Lá quất cũng được sử dụng trong việc duy trì sức khỏe răng miệng nhờ đặc tính kháng khuẩn giúp chống lại các vi khuẩn trong miệng. Bạn có thể nhai lá quất, hoặc sử dụng trong nước súc miệng để làm thơm hơi thở. Hơn nữa, hàm lượng chất chống oxy hóa tiềm năng có thể hỗ trợ sức khỏe răng miệng tổng thể bằng cách chống lại stress oxy hóa, có liên quan đến bệnh nướu răng.

Sức khỏe hô hấp

Trong y học cổ truyền, lá từ cây quất đã được sử dụng để kiểm soát các vấn đề về đường hô hấp như ho, cảm lạnh và hen suyễn. Lá thường được pha thành trà thường dùng để hít hoặc uống để giúp làm dịu đường hô hấp.

Lá từ cây quất thường được sử dụng trong các loại trà hoặc dịch truyền như một phương thuốc tự nhiên giải tỏa căng thẳng và lo lắng.