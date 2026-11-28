Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá trích và cá nục là những nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Omega-3 có vai trò đối với sức khỏe tim mạch và quá trình chuyển hóa, trong khi protein giúp duy trì cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều và bảo vệ khối lượng cơ khi giảm cân.

Thay vì chỉ lựa chọn cá hồi, bạn có thể bổ sung cá thu, cá nục hoặc cá trích vào thực đơn hàng tuần. Đây đều là những loại cá khá phổ biến tại chợ Việt. Nên ưu tiên chế biến bằng cách hấp, luộc, kho hoặc áp chảo với ít dầu, ăn kèm rau xanh và lượng tinh bột phù hợp. Hạn chế chiên ngập dầu để tránh làm tăng năng lượng của món ăn.

Yến mạch

Yến mạch chứa nhiều chất xơ, nổi bật là beta-glucan - loại chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no. Nhờ đó, thực phẩm này có thể hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn, nhất là khi được sử dụng thay thế một phần ngũ cốc tinh chế. Duy trì thói quen này cũng góp phần kiểm soát cân nặng, từ đó hỗ trợ giảm mỡ vùng bụng.

Yến mạch có thể chế biến thành cháo, ngâm qua đêm hoặc ăn cùng sữa chua không đường và trái cây. Khi sử dụng, nên hạn chế thêm đường, sữa đặc, mật ong hoặc các loại topping giàu năng lượng để tránh làm tăng lượng calo của bữa ăn.

Các loại đậu

Đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành và nhiều loại đậu khác là nguồn cung cấp protein thực vật và chất xơ. Sự kết hợp này giúp tăng cảm giác no, đồng thời chất xơ còn hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thu đường sau ăn. Khi dùng đậu thay thế một phần thịt hoặc tinh bột tinh chế, bữa ăn cũng trở nên đa dạng và cân đối hơn.

Có thể bổ sung các loại đậu vào món canh, súp, salad hoặc ăn cùng cơm và rau trong bữa chính. Tuy nhiên, nên hạn chế chè đậu nhiều đường, món đậu nấu với nước cốt dừa hoặc các món thêm nhiều chất tạo ngọt vì chúng có thể làm tăng đáng kể lượng năng lượng nạp vào.

Quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi và dâu đen giàu chất xơ, polyphenol và anthocyanin, có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa. Chất xơ giúp tạo cảm giác no, trong khi vị ngọt tự nhiên có thể thay thế bánh kẹo nhiều đường. Tuy nhiên, quả mọng không trực tiếp làm giảm mỡ nội tạng. Nên ăn quả tươi nguyên miếng để giữ chất xơ, có thể kết hợp với sữa chua không đường hoặc yến mạch.

Sữa chua không đường

Sữa chua không đường, đặc biệt loại Hy Lạp giàu protein, giúp tạo cảm giác no và duy trì khối lượng cơ khi giảm cân. Các lợi khuẩn trong sữa chua cũng hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Có thể ăn cùng trái cây, yến mạch hoặc các loại hạt để tăng chất xơ. Khi chọn mua, nên kiểm tra nhãn sản phẩm vì một số loại sữa chua có hương vị vẫn chứa nhiều đường bổ sung.

Quả bơ

Bơ giàu chất béo không bão hòa đơn và chất xơ, giúp kéo dài cảm giác no, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi dùng thay thế chất béo bão hòa. Tuy nhiên, bơ chứa nhiều năng lượng nên cần ăn với lượng vừa phải. Có thể kết hợp bơ với salad, bánh mì nguyên cám hoặc trứng; nếu làm sinh tố, nên hạn chế sữa đặc, đường và kem.

Rau lá xanh

Rau lá xanh như rau bina, cải xanh, cải bó xôi, xà lách giàu nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất nhưng ít năng lượng, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần. Nên ưu tiên rau luộc, hấp, nấu canh hoặc salad; nếu xay sinh tố, nên giữ cả phần bã để bổ sung chất xơ. Đồng thời, hạn chế nước sốt nhiều dầu, mayonnaise, đường và sữa đặc để tránh làm tăng năng lượng món ăn.

Các loại hạt và hạt giống

Hạnh nhân, óc chó, đậu phộng, hạt chia và hạt lanh cung cấp chất béo không bão hòa, protein và chất xơ, giúp tạo cảm giác no và thay thế các món ăn vặt nhiều đường. Tuy nhiên, các loại hạt giàu năng lượng nên cần ăn vừa phải, ưu tiên loại nguyên chất, không muối, không đường.

Lưu ý: Thực phẩm lành mạnh có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và mỡ nội tạng nhưng không làm tan mỡ cấp tốc trong 30 ngày. Cần kết hợp chế độ ăn cân đối, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và hạn chế rượu bia, đồ uống có đường.