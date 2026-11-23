Trước khi đi ngủ nên uống gì để giảm mỡ bụng?

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc không đường có thể giúp thư giãn, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và hạn chế nạp thêm calo vào buổi tối. Ngủ đủ giấc cũng góp phần điều hòa hormone kiểm soát cảm giác đói, no và chuyển hóa năng lượng, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Nước gừng

Gừng chứa gingerol và một số hợp chất có hoạt tính sinh học, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tiêu hóa và tác động đến quá trình chuyển hóa năng lượng.

Uống một lượng nhỏ nước gừng ấm có thể giúp làm ấm cơ thể, tạo cảm giác dễ chịu và hỗ trợ giảm cảm giác đầy bụng ở một số người. Bạn có thể pha gừng tươi với nước ấm, hạn chế thêm đường hoặc mật ong để tránh làm tăng lượng calo nạp vào. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy uống nước gừng trước khi ngủ có thể trực tiếp đốt cháy mỡ bụng. Người có tiền sử trào ngược dạ dày cũng nên thận trọng nếu gừng khiến triệu chứng ợ nóng trở nên nghiêm trọng hơn.

Sữa nghệ

Sữa nghệ được pha từ sữa ấm kết hợp với bột nghệ, đôi khi thêm quế hoặc gừng. Nghệ chứa curcumin có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và đang được nghiên cứu về tác động đến sức khỏe chuyển hóa. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định sữa nghệ giúp giảm mỡ bụng. Nếu sử dụng buổi tối, nên chọn sữa ít béo, không đường và uống với lượng vừa phải để tránh nạp quá nhiều calo.

Kefir hoặc sữa chua uống ít đường

Kefir và sữa chua uống có thể chứa lợi khuẩn probiotics, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột với chuyển hóa và kiểm soát cân nặng, nhưng tác dụng giảm mỡ bụng của probiotics chưa được khẳng định. Nếu dùng buổi tối, nên chọn sản phẩm ít đường, không thêm đường và phù hợp với khả năng dung nạp lactose.

Nước chanh ấm với mật ong

Nước chanh ấm là thức uống đơn giản, giúp bổ sung nước cho cơ thể. Chanh cung cấp vitamin C và một số hợp chất chống oxy hóa, trong khi mật ong chủ yếu cung cấp đường tự nhiên.

Một ly nước chanh ấm có thể giúp bạn duy trì thói quen uống đủ nước, nhưng không có bằng chứng cho thấy thức uống này giúp thải độc gan, làm sạch hệ tiêu hóa hoặc trực tiếp phân giải mỡ bụng. Nếu muốn sử dụng, bạn có thể pha nước chanh với nước ấm và chỉ thêm một lượng mật ong nhỏ hoặc không thêm mật ong. Người bị trào ngược dạ dày hoặc dễ kích ứng với thực phẩm có tính axit nên hạn chế uống khi bụng đói.

Trà quế

Quế chứa các hợp chất chống oxy hóa và được nghiên cứu về khả năng tác động đến quá trình chuyển hóa glucose, độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết.

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy quế có thể hỗ trợ điều hòa đường huyết ở một số đối tượng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng đủ mạnh để khẳng định uống trà quế vào buổi tối giúp ngăn tích tụ mỡ bụng hoặc làm giảm vòng eo. Bạn có thể pha một lượng nhỏ quế với nước nóng để tạo thành trà, không cần thêm đường. Không nên sử dụng quế với liều lượng lớn hoặc kéo dài, đặc biệt là quế cassia, do loại quế này có thể chứa coumarin, chất có nguy cơ gây ảnh hưởng đến gan khi tiêu thụ quá nhiều.

Nguyên tắc chọn nước uống giảm mỡ bụng trước khi ngủ

Buổi tối nên ưu tiên đồ uống ít calo, không thêm đường như nước lọc, trà thảo mộc hoặc sữa ít béo không đường; có thể chọn trà hoa cúc và các loại trà không chứa caffeine để thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ. Hạn chế đồ uống nhiều đường, chất béo hoặc quá đặc để tránh nạp thêm năng lượng và gây khó tiêu. Gừng, quế, nghệ có một số hợp chất hoạt tính sinh học nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy uống trước khi ngủ giúp giảm mỡ bụng rõ rệt.

Cần kiêng uống gì trước khi ngủ để hạn chế tích tụ mỡ bụng?

Nên hạn chế rượu bia vì vừa cung cấp nhiều năng lượng, vừa ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ; nước ngọt có ga và nước ép đóng hộp do chứa nhiều đường bổ sung, dễ làm tăng lượng calo nạp vào. Cà phê, nước tăng lực có thể gây khó ngủ, ảnh hưởng đến hormone điều chỉnh cảm giác đói, no; trong khi sữa nguyên kem và sinh tố thêm đường, sữa đặc hoặc siro cũng chứa nhiều năng lượng, gây khó kiểm soát cân nặng nếu uống với lượng lớn trước khi ngủ.

Nên sử dụng thức uống giảm mỡ bụng trước khi ngủ bao lâu?

Nên uống nước hoặc trà thảo mộc trước khi ngủ khoảng 30-60 phút với lượng vừa phải, tránh đầy bụng và tiểu đêm làm gián đoạn giấc ngủ. Người thường xuyên tiểu đêm, mắc bệnh đường tiết niệu hoặc cần kiểm soát lượng nước uống nên điều chỉnh thời điểm và lượng uống phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Lưu ý quan trọng để giảm mỡ bụng hiệu quả

Không có loại đồ uống nào có thể tự làm tan mỡ bụng khi ngủ; các thức uống này chủ yếu giúp bổ sung nước, dưỡng chất và hỗ trợ giấc ngủ. Muốn giảm mỡ bụng bền vững, cần kiểm soát năng lượng nạp vào, ăn uống cân đối, hạn chế đường và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời duy trì vận động, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Đây mới là nền tảng giúp giảm mỡ toàn thân, bao gồm cả vùng bụng.